Il numero uno al mondo e detentore del titolo elimina in due set il tedesco

Esordio senza problemi per Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle, torneo che si disputa sull’erba in preparazione a Wimbledon. Il numero uno al mondo e campione uscente si è qualificato per il secondo turno superando in due set il tedesco Yannick Hanfmann. 7-5, 6-3 i parziali in favore dell’altoatesino in un’ora e 31 minuti di gioco.

Sinner-Hanfmann: primo set

Era il terzo confronto diretto tra il 23enne di San Candido e il 33enne tedesco, con i precedenti – entrambi disputati in una prova del Grande Slam, favorevoli all’azzurro: nel 2023 agli US Open, con Sinner capace di imporsi in tre set, e l’anno successivo a Wimbledon, con un successo in quattro parziali.

Il primo set si è combattuto punto a punto, con i giocatori che hanno tenuto il rispettivo servizio senza particolari problemi. Solo Hanfmann ha dovuto affrontare una palla break nel primo game alla battuta, sull’1-0 per l’azzurro. Ma sul 6-5 per Sinner, nel game più lungo del primo parziale, con 14 punti giocati, il tedesco ha dovuto affrontare altre due palle break, coincise però con altrettanti setpoint. Hanfmann ha annullato il primo, ma si è dovuto arrendere al secondo.

Secondo set

Ancora più agevole il secondo set per Sinner. L’azzurro annulla due palle break nel game di apertura, poi concede solo le briciole al tedesco nei suoi turni di servizio. Sul 4-2 in suo favore, strappa la battuta a Hanfmann alla seconda occasione buona per poi chiudere il parziale sul 6-3 al primo matchpoint a disposizione.

Sinner ha chiuso il match con 26 vincenti e 16 errori non forzati, 10 ace e nessun doppio fallo, il 71% di prime di servizio e l’84% di punti realizzati. Solo due le palle break concesse, senza mai cedere la battuta. Notevole anche l’andamento in risposta, con l’azzurro che ha realizzato il 31% dei punti sulla prima di servizio di Hanfmann e il 48% sulle seconde. Dato statistico importante, considerata la superficie: Sinner ha vinto l’83% dei punti a rete, anche se sono stati solo sei complessivamente.

Il prossimo avversario di Sinner ad Halle

Negli ottavi di finale l’altoatesino affronterà Aleksandr Bublik, che ha liquidato con un doppio 6-4 il francese Alexandre Müller. Il match tra l’azzurro e il russo naturalizzato kazako sarà la rivincita del recente quarto di finale al Roland Garros, dove Sinner si è facilmente imposto in tre set, concedendo solo sei game all’avversario. Sarà anche una sfida tra gli ultimi due vincitori del torneo di Halle. Nel 2023 Bublik sconfisse in finale il russo Andrej Rublëv in tre set. Lo scorso anno Sinner superò il polacco Hubert Hurkacz 7-6, 7-6.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata