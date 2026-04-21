Dl Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO

L’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interruzione e chiusura anticipata della discussione generale sul Dl Sicurezza. L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, che chiedono il rinvio in commissione del decreto per sciogliere il nodo dell’art.30 bis, che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.

I deputati delle opposizioni hanno allora occupato i banchi del Governo dopo il voto. I parlamentari hanno circondato i banchi dove in genere siedono i ministri. Il dem Arturo Scotto si è seduto sui banchi ed è stato prima richiamato all’ordine e poi espulso dall’aula dal presidente di turno Fabio Rampelli che ha invitato i parlamentari a consentire la ripresa dei lavori. La seduta è stata sospesa.