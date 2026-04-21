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martedì 21 aprile 2026

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Dl Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO

Dl Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO
L’opposizione circonda i banchi del Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)
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La protesta dopo l’OK alla chiusura anticipata della discussione generale sulla nuova norma

L'opposizione circonda i banchi del Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)
L'opposizione circonda i banchi del Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. Camera dei Deputati, Roma Martedì 21 Aprile 2026 (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)
Arturo Scotto del PD e Riccardo Magi di +Europa siedono su i banchi dei sottosegretari mentre i deputati dell'opposizione circondano i banchi del Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)
L'opposizione circonda i banchi del Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)

L’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interruzione e chiusura anticipata della discussione generale sul Dl Sicurezza. L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, che chiedono il rinvio in commissione del decreto per sciogliere il nodo dell’art.30 bis, che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.

I deputati delle opposizioni hanno allora occupato i banchi del Governo dopo il voto. I parlamentari hanno circondato i banchi dove in genere siedono i ministri. Il dem Arturo Scotto si è seduto sui banchi ed è stato prima richiamato all’ordine e poi espulso dall’aula dal presidente di turno Fabio Rampelli che ha invitato i parlamentari a consentire la ripresa dei lavori. La seduta è stata sospesa. 

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