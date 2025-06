Il numero uno al mondo conquista la sua seconda semifinale consecutiva a Parigi

Jannik Sinner conquista la semifinale al Roland Garros 2025, la sua seconda consecutiva a Parigi, dopo aver battuto il kazako Sasha Bublik, per la prima volta in carriera ai quarti in un major. Il tennista azzurro si aggiudica il match con il parziale di 6-1, 7-5, 6-0 in 1 ora e 49 minuti. In semifinale Sinner attende il vincente dell’ultimo quarto di finale in programma stasera, quello tra l’ex numero 1 Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev numero 3 del mondo.

Sinner e Musetti in semifinale, due italiani in semifinale: la seconda volta nella storia

Sinner ha vinto le ultime 19 partite giocate negli Slam dopo aver conquistato consecutivamente il titolo allo US Open lo scorso anno e all’Australian Open all’inizio di questa stagione. Non solo, Sinner arriva in semifinale al Roland Garros senza aver perso nemmeno un set e diventa il primo italiano a raggiungere sei semifinali major. L’altoatesino raggiunge così Lorenzo Musetti. Solo un’altra volta nella storia del tennis due italiani sono arrivati tra i migliori quattro di uno stesso Slam: erano Nicola Pietrangeli, che avrebbe trionfato per la seconda volta di fila, e Orlando Sirola sempre al Roland Garros del 1960.

Sinner-Bublik, primo set 6-1

Avvio di match in scioltezza per Jannik Sinner che ha conquistato il primo set col punteggio di 6-1 in 35′. Bublik è riuscito ad annullare due set point al numero uno al mondo che al terzo tentativo ha chiuso il primo parziale senza alcun problema. Divertente il momento in cui il tennista kazako ha conquistato il suo primo game festeggiato come se avesse vinto l’intero set.

Sinner-Bublik, secondo set sudato: l’azzurro vince 7-5

Il secondo parziale è stato invece decisamente più sudato per il campione altoatesino, stranamente falloso, e costretto a contenere l’esuberanza di Bublik che invece è apparso più sciolto della prima frazione. Il numero uno ha chiuso il secondo set per 7-5 in 44 minuti di gioco.

Sinner-Bublik, 6-0 nel terzo set

Terzo set senza storia dopo un secondo parziale nettamente più equilibrato. L’altoatesino ha dominato chiudendo 6-0 il terzo parziale in cui Bublik non è riuscito mai a restare in gioco e perdendo tutti e tre i game a servizio.

