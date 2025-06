L'azzurro ha perso in finale contro Carlos Alcaraz aggiudicandosi un premio in denaro milionario

Jannik Sinner grazie alla finale del Roland Garros 2025 ha guadagnato 1.275.000 euro. Una cifra altissima quella messa a disposizione dallo Slam di Parigi che si aggiunge ai 2.550.000 euro per il vincitore e a un montepremi complessivo di 56.352.000 di euro (aumentato del 5,21% rispetto al 2024).

L’azzurro n°1 del mondo arricchisce ulteriormente il proprio patrimonio, che al momento ammonta a 41.518.168 dollari se si contano solamente i guadagni dai tornei. Solo nel 2025 l’altoatesino ha accumulato 4.279.480 dollari.

Au revoir, Paris 🇫🇷

Congrats to @carlosalcaraz and the team.

I gave all i had, didn’t pay off this time 💔

Until next year. pic.twitter.com/O7qC4TWnZ2

— Jannik Sinner (@janniksin) June 9, 2025