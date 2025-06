Musetti diventa n°6 del mondo. Tra le donne, Paolini rimane al 4° posto della classifica Wta

L’amara sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 non nuoce al posizionamento di Jannik Sinner nella classifica Atp. L’azzurro resta al primo posto, riuscendo addirittura a guadagnare 500 punti su Carlos Alcaraz, che aveva trionfato sulla terra rossa di Parigi anche lo scorso anno. Terzo ma in calo di 900 punti Alexander Zverev, mentre sale di 190 Jack Draper. Novak Djokovic chiude la top 5, guadagnando 400 punti. Il serbo deve guardarsi però le spalle da Lorenzo Musetti, che sale di 700 e lo insidia a meno 70.

Ranking Atp

Sinner – 10.880 Alcaraz – 8.850 Zverev – 6.385 Draper 4.800 (+1) Djokovic – 4.630 (+1) Musetti – 4560 (+1) Fritz – 4-485 (-3) Paul – 3.510 (+4) Rune – 3.440 (+1) de Minaur – 3.285 (-1)

Ranking Wta

Anche Aryna Sabalenka rimane in testa al ranking Wta nonostante abbia perso in finale al Roland Garros contro la n°2 del mondo Coco Gauff. Invariate le posizioni di Jessica Pegula e Jasmine Paolini, rispettivamente alla 3a e 4a posizione della classifica mondiale. Doppio passo in avanti per Qinwen Zheng, 5a davanti a Mirra Andreeva e Iga Swiatek (che perde due posizioni). A seguire Madison Keys, Paula Badosa e Emma Navarros con queste ultime due che si scambiano le posizioni.

Sabalenka – 11.553 Gauff – 8.083 Pegula – 6.483 Paolini – 4.805 Zheng – 4.668 (+2) Andreeva – 4.636 Swiatek – 4.618 (-2) Keys – 4.484 Badosa – 3.684 (+1) Navarro – 3.649 (-1)

Lights out in the City of Lights 😮‍💨@CocoGauff is your 2025 #RolandGarros champion 🏆 pic.twitter.com/1jv90eDxnR — wta (@WTA) June 7, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata