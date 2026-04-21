Silvia Salis: “Trump sembra uscito da una puntata di Black Mirror”

“Netanyahu è ad un livello più basso, perchè è cattivo”

“Trump sembra una puntata della serie tv distopica Black Mirror. Credo che nessuno di noi potesse contemplare nella sua vita di vedere un presidente degli Stati Uniti di questo genere”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair. Quanto a Netanyahu, “lo metto insieme a Trump ma a un livello più basso. Perché è anche più cattivo”, aggiunge Salis, concludendo con una commento su Vladimir Putin: “Ma questa è la galleria degli orrori. Sono il male assoluto. Ci manca solo Orban nella lista”.

“Mattarella è baluardo di rispettabilità della nostra Repubblica”

“Il presidente Mattarella è il baluardo della rispettabilità della nostra Repubblica“. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair.

“Salario minimo ha effetti positivi lampanti, basta vedere Spagna”

“Gli effetti positivi del salario minimo sono lampanti in Paesi come la Spagna dove è stato applicato. E, sinceramente, chi può ancora discutere su questo? Con la pressione fiscale che c’è. Con la realtà di queste nuove generazioni che saranno le prime che pur lavorando non potranno permettersi una casa. In quest’ottica, ovviamente, il Comune può fare una piccola parte, perché il tema è nazionale. Però l’abbiamo fatta: in tutti gli appalti abbiamo garantito un obbligo a un salario minimo”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair.

“Meloni distante da me, ma ha fatto un grande percorso politico”

Giorgia Meloni “è una politica determinata con posizioni molto distanti da me. Ma resta una donna che ha fatto un grande percorso politico”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair. Quanto a Matteo Renzi, “da presidente del Consiglio ha caratterizzato una stagione di grande cambiamento. È stato un presidente giovane e progressista. Poi, come lui stesso dice, non ha saputo interpretare le risposte che gli arrivavano dal Paese. Non che sia semplice, per carità”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair.