Oggi l’esordio nel singolare di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle, in Germania. Il numero uno al mondo, campione uscente nel torneo sull’erba tedesco, giocherà nel pomeriggio contro il padrone di casa Yannick Hanfmann. In campo anche altri due azzurri. Lorenzo Sonego se la vedrà con un altro tedesco, Jan-Lennard Struff, mentre Flavio Cobolli è atteso dall’affascinante sfida contro l’astro nascente brasiliano Joao Fonseca.

A che ora gioca Jannik Sinner

L’orario ufficiale del match non è ancora stato comunicato, ma si prevede che venga disputato nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. In caso di vittoria, l’altoatesino affronterebbe negli ottavi di finale, in programma mercoledì 18, il vincente della sfida tra Müller e Bublik. L’eventuale quarto di finale si disputerebbe venerdì 20 giugno contro uno tra Tomas Machac e Hubert Hurkacz.

Ieri la sconfitta nel doppio con Sonego

Ieri, 16 giugno, all’esordio ad Halle, Jannik Sinner ha però perso nel doppio insieme Lorenzo Sonego. Disco rosso dunque per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel primo turno del torneo di doppio al torneo Atp di Halle, su campi in erba. I due azzurri sono stati sconfitti dalla coppia formata dal russo Karen Khachanov e dallo statunitense Alex Michelsen in tre set al super tiebreak con il punteggio di 2-6, 7-5, 10-3.

I match di giornata degli azzurri, oggi 17 giugno 2025

In campo oggi, 17 giugno, sia Jannik Sinner che Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, tutti nei singolari. In campo invece per il doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ecco tutti i match di giornata nei quali sono coinvolti gli azzurri:

Joao Fonseca (BRA/WC) vs. Flavio Cobolli (ITA)

Jannik Sinner (ITA/1) vs. Yannick Hanfmann (GER/Q)

Lorenzo Sonego (ITA) vs. Jan-Lennard Struff (GER/WC)

Marcelo Melo (BRA) Alexander Zverev (GER) vs. Simone Bolelli (ITA/2) Andrea Vavassori (ITA/2)

Il precedente Sinner-Hanfmann a Wimbledon

Martedì inizia la missione di Jannik Sinner (ATP 1) per difendere il titolo al 32° TERRA WORTMANN OPEN. Sul Centre Court, nel primo turno (non prima delle 15:30), affronterà Yannick Hanfmann (ATP 138), avversario che ha già incontrato una volta sull’erba, al torneo di Wimbledon 2024. Allora, il 33enne di Karlsruhe aveva offerto una prestazione straordinaria, strappando addirittura un set al numero 1 del mondo in una sconfitta di tutto rispetto per 3:6, 4:6, 6:3, 3:6. “Jannik fa tutto bene, i suoi movimenti, il diritto e il rovescio, il servizio sono semplicemente molto forti. È difficile trovare la strategia giusta”, ha dichiarato Hanfmann.

Dove vedere i match in tv Il torneo di Halle 2025 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (201) offrono in diretta tutta la programmazione del torneo. Nella giornata di lunedì 16 giugno Sky Sport Uno ha trasmetterà il doppio Sinner/Sonego vs Khachanov/Michelsen. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW. Ranking Atp: Sinner resta in vetta Jannik Sinner resta in vetta alla classifica Atp nella settimana in cui Ben Shelton entra per la prima volta in top 10. Shelton è il settimo giocatore nato negli anni 2000, il primo statunitense, a entrare tra i primi dieci del mondo. Per quanto riguarda gli altri italiani Lorenzo Musetti scivola di un gradino ed è settimo, mentre Flavio Cobolli ritocca il best ranking (24, +1). Perde terreno Matteo Berrettini, che si ritrova 34° dopo aver ceduto sei posti, così come Luciano Darderi, finito al 56° posto nel ranking dopo aver perso 8 posizioni. Stabile Matteo Arnaldi (41°), Lorenzo Sonego scivola di un gradino ed è 46°. Questa la top ten del ranking Atp Jannik Sinner (Ita) 10.880; Carlos Alcaraz (Spa) 8.850; Alexander Zverev (Ger) 6.500; (+3) Taylor Fritz (Usa) 4.735; Novak Djokovic (Srb) 4.630; (-2) Jack Draper (Gbr) 4.550; (-1) Lorenzo Musetti (Ita) 4.470; Tommy Paul (Usa) 3.470; Holger Rune (Dan) 3.440; (+2) Ben Shelton (Usa) 3.170

