Lesione adduttore per il tennista carrarino: a rischio il Queen's

Non sono arrivate notizie incoraggianti per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro all’inizio del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Gli esami strumentali – più precisamente una risonanza magnetica effettuata dopo i primi controlli ai quali si era subito sottoposto a Parigi – hanno infatti confermato la lesione di 1° grado all’adduttore della gamba sinistra per il 23enne di Carrara, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto accompagnata dalla parola “Loading”…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Musetti (@lore_musetti)

Lorenzo Musetti, in dubbio la partecipazione al Queen’s

Con queste premesse è in dubbio la partecipazione del neo n.6 del ranking (“best”) all’ATP 500 del Queen’s in programma la prossima settimana dove deve difendere i punti della finale raggiunta lo scorso anno (stoppato dallo statunitense Tommy Paul). Musetti ha disputato una straordinaria stagione sul “rosso” raggiungendo la finale a Monte-Carlo e le “semi” a Madrid, Roma e da ultimo al Roland Garros dove è stato eliminato da Alcaraz, poi vincitore. Per Lorenzo però si avvicinano due “cambiali in scadenza” sui prati piuttosto pesanti: oltre la già citata finale al Queen’s, infatti, il tennista toscano, che lo scorso anno era stato il tennista più vincente sui prati – aveva raggiunto anche la semifinale a Wimbledon (fermato da Djokovic).

Il coach di Musetti, Tartarini: “Non faccio previsioni”

“La risonanza ha confermato quanto già emerso dagli esami di Parigi – ha detto coach Simone Tartarini a Tuttosport -. Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso….. Non facciamo previsioni, né in un senso né in un altro. I prossimi giorni saranno importanti per prendere delle decisioni definitive, sempre in assonanza con quanto di ranno i medici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata