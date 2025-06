Due ore e 50 minuti di gioco per il 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 finale in favore del tennista italiano

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking Atp, ha battuto nel suo match dei quarti di finale, giocato sul campo Philippe-Chatrier, l’americano Frances Tiafoe (n. 16 Atp) in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in due ore e 50 minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il vincente tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz. Per lui si tratta della prima semifinale in carriera al Roland Garros, la seconda in uno Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon un anno fa.

Musetti-Tiafoe, la cronaca della partita

Primo set: Musetti vince 6-2

Dominando in 35 minuti di gioco, Musetti ha fatto perdere a Tiafoe il primo set in tutto il torneo. Primo break già nel secondo gioco, poi l’italiano che va sul 4-2, annulla la palla del contro-break allo statunitense e strappa di nuovo il servizio nell’ottavo game per il 6-2 finale.

Secondo set: Tiafoe vince 6-4

Tiafoe inizia a giocare in modo più aggressivo nel secondo set e, sfruttando anche un Musetti un po’ falloso, ottiene un break nel terzo game sul 2-1. Musetti ha immediatamente due break point nel gioco successivo, ma lo statunitense li annulla. Saranno gli ultimi due del set, vinto da Tiafoe per 6-4.

Terzo set: Musetti vince 7-5

Il terzo è decisamente il set più combattuto. Entrambi i giocatori alzano il livello di gioco e per i primi 11 game entrambi mantengono il servizio. Sul 6-5 il carrarino sfrutta il primo set point sul 15-40 sulla seconda di servizio di Tiafoe, con un vincente lungolinea.

Quarto set: Musetti vince 6-2

Dopo aver vinto il terzo set sotto grande pressione, tutto diventa più facile per l’azzurro. Subito un break ed è 2-0. Tiafoe si innervosisce, inizia a commettere errori e va in polemica anche con il giudice di sedia. L’italiano chiude sul 6-2 in 34 minuti.

La polemica del ‘too small’

Musetti quindi torna a vincere contro Tiafoe dopo le polemiche seguite alla vittoria dell’americano nell’ultimo confronto diretto tra i due. Al Masters 1000 di Cincinnati 2024, dopo essersi imposto in due set, Tiafoe si è lasciato andare con la mano al gesto del ‘too small’, molto utilizzato dai giocatori di basket in Nba, che vuol dire ‘troppo piccolo’: un modo per rimarcare la differenza di qualità e livello rispetto all’avversario. La gerarchia, però, oggi è decisamente cambiata.

