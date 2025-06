Il serbo chiude in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 17 minuti

Novak Djokovic batte in rimonta Alex Zverev nei quarti di finale del Roland Garros 2025 e accede in semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. Il serbo, numero 6 del ranking e del tabellone, ha superato il tedesco, terza testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 17 minuti.

Djokovic-Zverev, la partita

Nonostante i 38 anni il tennista serbo è stato capace di una rimonta non da poco conclusa col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in poco più di tre ore. Il tedesco ha giocato un primo set di livello conquistando subito il break d’apertura che ha poi deciso l’intero parziale. Djokovic, la cui tempra non la scopriamo oggi, è però salito di rendimento liberando il braccio e sfruttando l’arma delle palle corte con cui ha conquistato diversi vincenti. Il numero tre del seeding ha poi pagato il passaggio a vuoto a cavallo tra il terzo e il quarto set in cui Djokovic ha conquistato sette giochi consecutivi. Di lì in poi il serbo ha tenuto sempre il servizio chiudendo il quarto parziale per 6-4 e guadagnandosi l’accesso in finale.

Djokovic, 51esima semifinale slam in carriera

Per Djokovic si tratta della 51esima semifinale in carriera in un Major, record assoluto, e la 13esima nello Slam parigino. Domani, nel penultimo atto del torneo, affronterà Jannik Sinner. Il bilancio nei confronti diretti è di quattro vittorie per parte, ma l’azzurro ha vinto gli ultimi tre match. L’altra semifinale sarà tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

