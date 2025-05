In campo di nuovo Musetti e Paolini. Tornano nel doppio Errani-Vavassori

Si parte con Lorenzo Musetti per quanto riguarda gli italiani in campo oggi, 30 maggio, al Roland Garros 2025. Musetti se la vedrà con Navone alle 11. In campo anche Gigante. Torna a giocare anche la coppia Errani-Vavassori nel doppio misto.

Intanto al Roland Garros 2025 Jannik Sinner è approdato al terzo turno: il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il francese Richard Gasquet, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4. Nel derby tutto italiano tra il numero 26 Flavio Cobolli e il numero 36 Matteo Arnaldi si è imposto il primo in quattro set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-7, 6-1.

Sinner, dopo due francesi, dovrà ora affrontare il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina.

Things are heating up as we get to the sixth day of competition in Roland-Garros 🔥

Full order of play 👉 https://t.co/c8DXWjGoNu#RolandGarros pic.twitter.com/TZtL0THpUn

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2025