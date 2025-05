Mariano Navone - foto di Tom Weller/dpa via AP

L'argentino sarà il primo avversario del campione azzurro, al suo esordio agli Internazionali d'Italia, dopo il lungo stop dovuto alla squalifica per doping

Mariano Navone è il primo avversario di Jannik Sinner, al suo esordio agli Internazionali d’Italia 2025 dopo il lungo stop dovuto alla squalifica di tre mesi per doping. I due giocheranno domani, 9 maggio.

Chi è Mariano Navone

Classe 2001, 24 anni, nato a Nueve de Julio in Argentina, Navone è il n°99 della classifica mondiale. Il 10 giugno 2024 ha raggiunto la 29a posizione, suo best ranking; in carriera però non ha ancora vinto nessun titolo. Quest’anno, prima di Roma, ha affrontato altri due tennisti italiani: Lorenzo Sonego all’Atp Miami e Matteo Berrettini all’Atp Montecarlo. Entrambe le volte è stato sconfitto in due set. La terza volta è stata quella buona perché al primo turno del Masters 1000 della Capitale ha vinto contro un altro azzurro, Federico Cinà, con il punteggio di 6-3 6-3.

Secondo quanto riportato dal sito Atp, il ragazzo di Nueve de Julio, soprannominato La Navoneta, ha iniziato a giocare a tennis all’età di tre anni. I suoi idoli sono Novak Djokovic e David Nalbandian mentre ritiene di avere un gioco simile a quello di Diego Schwartzman e Alex de Minaur. Fuori dal campo ama il basket e il calcio ed è tifoso degli Argentinos Juniors, squadra di Buenos Aires che milita nella Primera División Argentina.

Sinner e Navone e confronto

Tra l’altoatesino, n°1 al mondo, e l’argentino non ci sono precedenti. Sinner e Navone sono nati nello stesso anno ma il loro percorso nel circuito professionistico è molto diverso. Il fuoriclasse azzurro può vantare 19 titoli in carriera, un bilancio di 270 vittorie e 80 sconfitte, e un montepremi totale di 39,389,088 dollari. Dall’altro lato, il tennista sudamericano conta un bilancio di 28 vittorie e 37 sconfitte, zero trofei e un guadagno di 1,631,345 dollari.

