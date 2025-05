Tutte le news sulla partita del primo turno del torneo Slam. Ecco quando gioca oggi il n.1 del mondo e chi è il suo avversario

Jannik Sinner inizia oggi, lunedì 26 maggio, contro il francese Arthur Rinderknech il suo cammino al Roland Garros 2025 (Leggi qui il programma di oggi). La partita del primo turno del tabellone singolare maschile è in programma nella sessione serale sul Philippe-Catrier non prima delle ore 20.15. Il Roland Garros non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile vedere tutto il torneo in tv sui canali Eurosport di Discovery, anche su Sky e in streaming su NOW e Dazn.

I precedenti tra Sinner e Rinderknech

Dopo la finale persa al Masters 1000 di Roma contro Carlos Alcaraz, l’azzurro numero 1 del mondo dà la caccia a un titolo dello Slam che ancora manca nel suo palmares. Nell’edizione dell’anno scorso, Sinner si è fermato in semifinale.

Il 29enne Rinderknech ha sconfitto Sinner nell’unico incontro tra i due sulla terra battuta, a Lione nel 2021, ma l’italiano è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti avendo vinto i due successivi incontri ad Anversa sempre nel 2021 (6-4, 6-2) e alla Atp Cup nel 2022 (6-3, 7-6).

Chi è Rinderknech

Sarà il primo match del 29enne di Gassin, vicino Saint-Tropez, dopo il matrimonio con la compagna Hortense Boscher celebrato in Bretagna la scorsa settimana. “Mi sento molto bene. E’ un momento meraviglioso della mia vita privata, e voglio continuare a cavalcare quest’onda”, ha dichiarato Rinderknech nella conferenza stampa pre-torneo. “Ovviamente il primo turno non sarà facile. Dopotutto, alcuni dicono che è meglio affrontare Jannik al primo turno che in finale. Lo rispetto molto. Sono riuscito a batterlo una volta. È un grande giocatore, sono impaziente. Voglio godermi la partita in campo, darò tutto quello che ho”.

Figlio del direttore di un circolo tennis parigino e di Virginie Paquet, ex tennista con un best ranking di numero 208, Rinderknech ha conosciuto il tennis fin dai primi anni di vita. Ma il suo primo amore sportivo è il calcio. I genitori lo iscrivono al CO Vincennes, il club dove si è formato Blaise Matuidi, centrocampista campione del mondo con la nazionale francese nel 2018 che ha giocato anche in Italia alla Juventus.

Intorno ai 14 anni, deve fare una scelta fra calcio e tennis e sceglie il secondo. Il tennis lo porterà poi lontano da casa, alla Texas A&M University, la quarta università più importante degli Stati Uniti.

Durante la sua esperienza al college viene premiato cinque volte come All-American (tre in singolare, due in doppio). Si è laureato alla Mays Business School nel 2018. In quel momento, a 23 anni, non era mai entrato in Top 500.

Due anni dopo ha vinto i primi titoli Challenger, a Rennes e Calgary, a cui seguiranno poi i successi del 2021 a Istanbul, del 2022 a Poznan, del 2023 a Zug e del 2024 a Lille.

Nel 2021 ha raggiunto la semifinale Atp a Kitzbuhel e nel 2022 ha festeggiato il primo titolo Atp ad Adelaide. A ottobre di quell’anno ha poi raggiunto il best ranking di numero 42. Nelle ultime due stagioni gli acuti si sono ridotti. Nel 2023 è arrivato per la prima volta al terzo turno in uno Slam, allo Us Open, nel 2024 ha vinto la prima partita a Wimbledon e raggiunto il terzo turno a Montreal, il suo miglior risultato in un Masters 1000.

Al Roland Garros, però, si è dovuto ritirare quando era sotto 0-5 nel quarto set contro Etcheverry per un infortunio al piede sinistro dovuto a un calcio a un cartellone pubblicitario.

Dove vedere in tv Sinner-Rinderknech

Il Roland Garros 2025 è trasmesso da Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW, fino all’8 giugno. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull’App di Sky Sport e sul sito skysport.it.

Anche Dazn trasmetterà l’intero torneo tramite i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie alla partnership in essere fino al 2026. I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 saranno disponibili anche nel pacchetto di abbonamento Dazn Start.

Tutto il torneo sarà interamente trasmesso con oltre 400 match live e on demand solo sui sei canali Eurosport di Discovery, inclusi per tutti gli abbonati TimVision, insieme a clip e highlihgts dedicati al torneo e forniti ogni giorno da Eurosport News. La fruizione su TimVision è arricchita dalla possibilità di vedere fino a quattro match in contemporanea su App e sito timvision.it grazie alla funzionalità Multilive.

Quote e pronostico sul match

Inizierà oggi il Roland Garros non solo di Sinner ma anche di Carlos Alcaraz. Per entrambi un primo turno agevole, rispettivamente contro Arthur Rinderknech e Guido Zeppieri, con i betting analyst di William Hill che, come riporta Aigpronews, quotano a 1,01 la vittoria di entrambi nella sfida d’esordio. Anche per la vittoria finale resiste la lotta tra i “soliti” due: comanda il campione in carica Alcaraz, offerto a 2 su Sisal contro il 3 della prima volta a Parigi del numero uno del ranking. Alle loro spalle resiste a 8 la coppia formata da Djokovic e Zverev, mentre crescono le possibilità di Lorenzo Musetti, autoritario all’esordio con Hanfmann e dato vincente a quota 21.

L’italiano, in gran forma sulla terra rossa, sarà protagonista nel secondo turno contro il colombiano Daniel Galan: a bassa quota il passaggio del turno, offerto a 1,05 contro il 9 della sorpresa sudamericana. Giornata d’esordio invece martedì per Flavio Cobolli, fresco di vittoria ad Amburgo, e offerto a 1,50 contro il veterano Marin Cilic e Matteo Arnaldi, proposto a 2 contro Felix Auger-Aliassime favorito a 1,80.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata