Lo spagnolo supera facilmente l'azzurro, fuori anche Darderi

Esordio con vittoria per Carlos Alcaraz al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, campione in carica, ha battuto in tre set l’italiano Giulio Zeppieri, numero 310 e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Il murciano con questo successo arriva a 30 match vinti nel circuito maggiore in questa stagione. Zeppieri era il secondo italiano in campo oggi, 26 maggio, a Parigi.

Alcaraz punta a vincere per la seconda volta consecutiva il torneo

Campione in carica al Roland Garros, punta a diventare il terzo giocatore dopo Rafa Nadal e Guga Kuerten ad aver trionfato almeno due volte di fila a Parigi in questo secolo in singolare maschile. Con la vittoria agli internazionali d’Italia Alcaraz ha scavalcato Alexander Zverev, ed è numero due del ranking Atp, dietro a Jannik Sinner. Questo vuol dire che al Roland Garros, dove saranno le prime due teste di serie, i due potranno incontrarsi solo in finale. L’altoatesino debutta oggi a Parigi non prima delle 20.15, sul Philippe Chatrier contro il francese Arthur Rinderknech.

Roland Garros, gli altri risultati di oggi 26 maggio

Darderi eliminato da Korda

Disco rosso per Luciano Darderi nel primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L’azzurro, numero 45 del mondo, ha perso contro lo statunitense Sebastian Korda, numero 23 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 22 minuti.

Tra gli altri big esordio positivo per Casper Ruud, il norvegese numero 7 del seeding ha battuto in tre set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-3, 6-4, 6-2.

