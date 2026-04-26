Usa, spari durante la cena di Trump con i giornalisti: il momento dell’attacco

Il presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente. Nelle immagini il momento in cui gli uomini dell’intelligence avvertono Trump della minaccia. La sala banchetti — dove centinaia di giornalisti di spicco, celebrità e leader nazionali stavano aspettando il discorso di Trump — è stata immediatamente evacuata. Tra i presenti c’erano Trump, il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio.