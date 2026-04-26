Spari alla cena di Trump con i corrispondenti: fermato un sospettato: “Aveva diverse armi”

La cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca con Donald Trump si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a pochi metri dalla sala. Il presidente Donald Trump è rimasto illeso, e altri alti funzionari della Casa Bianca sono stati evacuati. Le autorità hanno dichiarato che l’incidente è avvenuto all’esterno della sala da ballo dove erano seduti Trump e gli altri ospiti. L’evento è stato annullato e verrà riprogrammato. Alla cena erano presenti circa 2300 persone.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Chi è l’attentatore

L’uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, laureato in ingegneria, sviluppatore di videogiochi e insegnante part-time sotto la custodia dell’Fbi, la procuratrice federale Jeanine Pirro ha dichiarato che il sospettato è stato preliminarmente incriminato con due capi d’accusa relativi all’uso di un’arma da fuoco e all’aggressione di un agente con un’arma pericolosa, ma che saranno presentate molte altre accuse “sulla base delle informazioni che stiamo raccogliendo in questa situazione molto mutevole”. Pirro ha affermato che il sospettato sarà chiamato a rispondere delle accuse lunedì presso il tribunale distrettuale federale. Il sospettato era armato di un fucile, una pistola e diversi coltelli e al momento gli investigatori non hanno motivo di ritenere che siano coinvolte altre persone. Il capo del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington D.C., Jeffery Carroll, ha riferito ai giornalisti che gli investigatori ritengono che l’uomo sospettato alloggiasse nell’hotel e che sembra essere questo il motivo per cui è riuscito a entrare nell’albergo al momento dei fatti. L’hotel è stato chiuso al pubblico a partire dalle 14 di sabato in vista della cena, che è iniziata alle 20. All’esterno, decine di manifestanti si erano radunati sotto la pioggia, rivolgendo le loro critiche soprattutto ai media presenti all’evento.

Trump: “Il mio è un mestiere pericoloso”

Trump si rivolto ai giornalisti, affermando che essere presidente è “una professione pericolosa” e che i tentativi di violenza contro di lui fanno “parte del lavoro”. Ha detto che sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità e sul movente dell’autore della sparatoria, ma ha aggiunto che il mondo è un luogo violento e, per quanto riguarda la sua presidenza, “quando hai un impatto, ti danno la caccia”. Il presidente ha elogiato i servizi segreti. “Vedo così tanti smoking e abiti eleganti”, ha detto Trump: “È stata una serata un po’ diversa da come pensavamo. Ma lo rifaremo”. Nel descrivere la sequenza degli eventi, il Capo della Casa Bianca ha sottolineato che l’autore della sparatoria era ancora molto lontano dalla sala da ballo dove le persone si erano radunate per la cena. “Non era neanche lontanamente vicino alle porte della sala da ballo”, ha detto il presidente. Trump ha detto di aver inizialmente creduto che si trattasse di un vassoio caduto, notando che il rumore proveniva “da abbastanza lontano”. Ma la first lady Melania era “ben consapevole” che si trattava di una sparatoria. “Penso che lei avesse capito immediatamente cosa fosse successo”, ha detto il presidente, ricordando che sua moglie gli aveva detto: “È un brutto rumore”. Il presidente ha affermato che il movente dell’autore della sparatoria non è chiaro, ma ha aggiunto che “era un tipo che sembrava piuttosto malvagio quando era a terra”. Il direttore dell’FBI Kash Patel ha affermato che l’agenzia sta esaminando un fucile e i bossoli recuperati dalla scena del crimine, oltre a interrogare i testimoni presenti alla cena. Ha esortato chiunque disponga di informazioni a farsi avanti. Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha affermato che il sospetto era armato di diverse armi prima di essere fermato dai servizi segreti. Un agente è stato colpito, ma è stato protetto da un giubbotto antiproiettile. “Gli hanno sparato da distanza molto ravvicinata con un’arma molto potente, e il giubbotto ha fatto il suo dovere”, ha detto Trump. Le immagini di sicurezza pubblicate da Trump mostrano un uomo che corre attraverso i metal detector e supera le forze dell’ordine, che si girano verso di lui con le armi puntate, gli agenti si avventano poi sull’uomo. I partecipanti stavano gustando un’insalata di piselli primaverili e burrata, e i camerieri avevano iniziato a prepararsi per servire la portata successiva quando una squadra di sicurezza è apparsa sulla pista da ballo e ha urlato a tutti di mettersi a terra. Le guardie di sicurezza armate hanno fatto irruzione attraverso le porte della sala da ballo e si sono precipitate verso il palco dove sedeva Trump, mentre i partecipanti si nascondevano sotto i tavoli. A un certo punto, qualcuno nella sala ha gridato: “USA!”.

Netanyahu: “Scioccato, felice che Trump sia illeso”

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un post su X si dice “scioccato dal tentato assassinio” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la cena di gala a Washington. “Sara e io – scrive – siamo rimasti scioccati dal tentativo di assassinio del Presidente Donald Trump ieri sera a Washington, DC. Siamo sollevati che il presidente e la first lady siano al sicuro e illeso. Inviamo i nostri auguri di una completa e rapida guarigione all’agente di polizia ferito e rendiamo omaggio al Servizio Segreto degli Stati Uniti per la loro rapida e decisa azione”.