Il numero uno e il numero tre (da lunedì sale al secondo posto) si affrontano sul centrale del Foro Italico

Oggi, domenica 18 maggio 2025, il Foro Italico ospita una finale storica degli Internazionali Roma 2025: Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, affronta Carlos Alcaraz, attuale numero 3 del ranking ATP che da domani, a prescindere dall’esito dell’incontro, salirà al secondo posto. Il match è previsto sul Campo Centrale dalle ore 17:00. Dopo lo storico successo di ieri di Jasmine Paolini cha ha battuto in due set Coco Gauff, l’Italia spera di riavere un campione azzurro dal 1976, anno in cui vinse Adriano Panatta. Il tennista azzurro arriva in finale dopo aver sconfitto l’americano Tommy Paul, mentre lo spagnolo ha eliminato Lorenzo Musetti.

Sinner-Alcaraz, dove vedere la finale di Roma in Diretta TV

Il match tra il tennista altoatesino e lo spagnolo sarà visibile in chiaro su Rai 1 che trasmetterà in diretta la finale con telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Omar Camporese. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 207), con la telecronaca di Elena Pero e il commento di Paolo Bertolucci.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in Streaming

L’ultimo atto degli Internazionali di Roma sarà visibile anche in streaming, gratuitamente su RaiPlay, accessibile da browser o tramite l’app dedicata. L’opzione streaming è possibile anche per gli abbonati abbonati Sky che possono utilizzare l’app Sky Go, mentre gli utenti NOW possono seguire la diretta tramite la piattaforma NOW .

Finale Sinner-Alcaraz, tutte le info

Data: Domenica 18 maggio 2025

Orario: Non prima delle ore 17:00

TV in chiaro: Rai 1

TV a pagamento: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 207)

Streaming gratuito: RaiPlay

Streaming per abbonati: Sky Go, NOW

Sinner-Alcaraz, statistiche e precedenti

La sfida tra Sinner e Alcaraz, che da lunedì tornerà numero 2 del mondo, non è come tutte le altre. In gioco c’è molto più di un torneo perché il match tratteggia con l’evidenziatore un dualismo che sta andando avanti da tempo. Anni fa erano amici, ora sono rivali dichiarati. Nel 2024 si sono divisi gli Slam ma lo spagnolo a Pechino (nella finale del Masters 1000 cinese dello scorso ottobre) è stato l’ultimo a battere Jannik (al tie break del terzo set) che nel head to head con il murciano è sotto 7-4. Le statistiche però ricordano che l’altoatesino proprio contro Alcaraz in finale conquistò nel 2022 il suo unico titolo sulla terra, l’Atp 250 di Umago, in Croazia, tre anni fa quando ancora tutto doveva ancora diventare una dorata realtà. La finale di Roma sarà l’undicesimo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz: il bilancio nei precedenti è 6-4 per lo spagnolo che ha vinto gli ultimi tre match.

2021 – Masters 1000 Parigi (cemento indoor)



Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5

2022 – Wimbledon, Ottavi di finale (erba)



Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

2022 – ATP 250 Umago, Finale (terra battuta)



Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1

2022 – US Open, Quarti di finale (cemento)



Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

2023 – Masters 1000 Indian Wells, Semifinale (cemento)



Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3

2023 – Masters 1000 Miami, Semifinale (cemento)



Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2

2023 – ATP 500 Pechino, Semifinale (cemento)



Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1

2024 – Masters 1000 Indian Wells, Semifinale (cemento)



Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2

2024 – Roland Garros, Semifinale (terra battuta)



Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2024 – ATP 500 Pechino, Finale (cemento)



Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6

Sinner, come arriva alla finale del Foro Italico

Il numero uno del mondo ha una voglia matta di migliorare, non si accontenta, guarda già oltre, allo slam di Parigi, e dunque non guarda neanche ai numeri con cui si avvicina a questa partita che in cuor suo sognava da tanto tempo: domenica sul ‘Centrale ci arriva con la striscia più vincente della sua carriera, 26 vittorie. Non solo. Da quando è numero uno Jannik ha vinto 52 partite su 55. Nell’era Open solo due leggende come Jimmy Connors e Bjorn Borg avevano raggiunto le prime 50 vittorie da leader della classifica Atp alla stessa velocità di Sinner. Ce ne sono volute 53, proprio come lo statunitense e lo svedese. Con questa finale Sinner eguaglia anche un altro piccolo record rispolverando altre stelle del tennis mondiale: Jannik è il primo giocatore a raggiungere sette finali consecutivi in sette tornei dai tempi di Andy Murray (2016), e il più giovane dal 1982 quando ci riuscì Ivan Lendl.

