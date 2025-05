Sul Centrale del Foro Italico la seconda semifinale tra l'altoatesino e l'americano

Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul sono in campo per la semifinale degli Internazionali di Roma 2025. Il match tra il numero uno del mondo, reduce dalla netta vittoria contro Casper Ruud, e il numero 12 è iniziato questa sera, venerdì 16 maggio, alle 20.30. Il vincente affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti per 6-3 7-6.

L’azzurro, a sorpresa, ha perso il primo set 6-1. Nel secondo parziale, invece, ha cambiato ritmo e si è imposto per 6-0.

Sinner and Paul ready to battle 🥊 Winner gets a date with Alcaraz in the final#IBI25 pic.twitter.com/0Xz2eNgJxD — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2025

Achille Lauro sul Centrale, prove generali prima del match di Sinner

Achille Lauro canta sul Centrale. Prima della seconda semifinale del doppio femminile (Kudermetova-Mertens contro Hunter-Perez), ha raggiunto gli spalti il 34enne cantante veronese che ha fatto alcune prove generali in vista della sua esibizione prevista stasera prima della semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul. E’ lui infatti la special guest di questa sera al Foro. L’artista ha intonato per alcuni minuti il brano portato a Sanremo, ‘Incoscienti giovani’ poi ha lasciato gli spalti e si è congedato con un “scusate, sono venuto per fare due prove”.

