Agli Internazionali 2025 l'azzurro sfida lo spagnolo nella prima semifinale in programma: l'incontro live

Lorenzo Musetti sfida oggi lo spagnolo Carlos Alcaraz nella prima semifinale del tabellone singolare maschile in programma agli Internazionali di Roma 2025. Dopo Musetti, stasera sarà il turno del numero uno del mondo Jannik Sinner contro lo statunitense Tommy Paul, n.11 del ranking Atp (ecco il programma completo di oggi e dove vedere le partite in tv). Ecco la diretta dell’incontro

Musetti nervoso incassa un altro break, 6-3 Alcaraz

Alcaraz non sbaglia nulla sul proprio turno di servizio mentre continua il nervosismo di Musetti che si becca anche un ‘warning’ prima di incassare un altro break. Lo spagnolo mette così in cassaforte il primo set.

L’azzurro soffre ma difende il servizio: 4-3 Alcaraz

Musetti sbaglia ancora troppo e concede allo spagnolo tre occasioni per l’immediato contro-break, che però non arriva. L’azzurro si salva e al cambio di campo può mettere sotto pressione lo spagnolo.

Musetti reagisce, primo break e 4-2

Il sesto game è il più combattuto sul servizio dello spagnolo. La prima palla break per l’azzurro arriva grazie a uno smash sbagliato da Alcaraz, che poi manda fuori anche il passante successivo. E’ la prima reazione di Musetti, che gli strappa il servizio e accorcia.

Secondo break per Alcaraz, che vola sul 4-1

Musetti non si scrolla di dosso la tensione e continua a sbagliare troppo. Un rovescio sbagliato dal fondo concede altre due palle-break ad Alcaraz: lo spagnolo sbaglia la prima spedendo fuori un dritto da fondo, poi chiude il game con una volée. E’ il secondo break per lo spagnolo che vola sul 4-1.

Primo game per Musetti: 2-1 per lo spagnolo

Musetti in difficoltà anche nel terzo game, ma Alcaraz stavolta non sfrutta altre due palle-break e l’azzurro conquista il primo game.

Alcaraz rischia ma tiene il servizio: 2-0

Immediata la reazione di Musetti, che piazza un bel passante di rovescio e si procura due palle break grazie anche a un errore da fondo di Alcaraz. Sfumano entrambe. La terza arriva dopo una volée affondata a rete dallo spagnolo, ma Musetti sbaglia ancora da fondo campo e Alcaraz tiene il servizio.

Subito break per Alcaraz, 1-0 per lo spagnolo

La partita inizia con Musetti al servizio. Lo spagnolo conquista subito il break, complice due errori da fondo campo dell’azzurro prima di dritto e poi di rovescio.

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Musetti è in svantaggio 4-1 nei precedenti con Alcaraz. L’unica vittoria dell’azzurro è arrivata nella finale dell’Atp 500 di Amburgo nel 2022. Alcaraz ha poi vinto nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, e nel 2024 a Miami. L’ultimo confronto tra i due è andato in scena quest’anno in occasione della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: Alcaraz si è imposto in rimonta dopo aver perso il primo set, complice anche un infortunio di Musetti.

