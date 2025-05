L'azzurro scende in campo contro il norvegese, n°7 del mondo. Chi vince vola in semifinale contro uno tra Hurkacz e Paul

Jannik Sinner, oggi 15 maggio, scende in campo contro il norvegese Casper Ruud, n°7 Atp, agli Internazionali di Roma 2025: chi vince vola in semifinale contro uno tra Hubert Hurkacz e Tommy Paul (che si affronteranno alle ore 13).

No rest days 🏋️‍♂️ 🦊 Courtside with Jannik Sinner for an ASMR practice session on the eve of his quarterfinal vs. Casper Ruud#IBI25 pic.twitter.com/VRYO0OBOoF — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2025

Sinner-Ruud, quando e dove vedere la partita in tv

L’azzurro, n°1 del mondo, è atteso sul Centrale del Foro Italico non prima delle ore 19. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2 (con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande) oltre che su SkySport. Ecco dove vedere tutti i match degli Internazionali di Roma 2025 in tv.

Il percorso di Sinner agli Internazionali Roma 2025

Quello di Sinner è stato un ritorno in pompa magna. Nonostante il basso profilo, il fuoriclasse 23enne è riuscito a superare tutti e tre i turni disputati fino ad ora contro Mariano Navone, Jesper de Jong e Francisco Cerundolo. I tre mesi di stop, imposti dalla Wada per il caso doping, non hanno scalfito in alcun modo le prestazioni del ragazzo di San Candido. La conferma arriva dai numeri registrati in campo, dalla tenuta mentale durante la partita e dal fatto che non ha concesso nemmeno un set ai suoi avversari.

L’incontro tra Sinner e Papa Leone XIV

Sinner, inoltre, mercoledì ha incontrato Papa Leone XIV. L’azzurro è stato ricevuto dal nuovo Pontefice in Vaticano, al quale ha regalato una racchetta e ha mostrato la Coppa Davis vinta con la Nazionale italiana. “Un’onore immenso”, ha detto il campione in un post sui social. Insieme a lui c’erano anche i suoi genitori e una delegazione della Fitp, la federazione italiana tennis e padel, guidata dal presidente Angelo Binaghi. Ecco le foto dell’incontro.

Chi è Casper Ruud

Nato il 22 dicembre 1998 a Oslo, Norvegia, Casper Ruud ha iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni. Suo padre, Christian, è il suo allenatore e in passato è stato anche un ottimo tennista, capace di raggiungere il 39° posto nella classifica Atp. Sin da piccolo si è allenato alla Rafa Nadal Academy, scuola fondata dal campione spagnolo, idolo di Ruud. La superficie in cui si esprime meglio è la terra rossa e il suo torneo preferito è il Masters 1000 di Monte Carlo. Fuori dal campo ama giocare a golf e guardare partite di football americano.

Al momento ricopre il 7° posto in classifica e nel 2022 ha registrato il suo best ranking raggiungendo la 2a posizione. In carriera ha accumulato un montepremi di 23,439,827 dollari e conquistato 13 titoli, l’ultimo quest’anno al Masters 1000 di Madrid.

