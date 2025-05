Il programma e le news del Masters 1000 e del Wta di Roma

Al via da mercoledì 7 maggio gli Internazionali di Roma 2025, torneo Atp Masters 1000 in programma sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il sorteggio del tabellone del singolare maschile e femminile, che vedono tra i protagonisti anche diversi tennisti italiani tra cui il numero uno del mondo Jannik Sinner, è stato effettuato lunedì 5 maggio alla Fontana di Trevi. Tutto il torneo sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su NOW, quello femminile in diretta anche su SuperTennis.

Dove vedere gli Internazionali su Sky Sport

Come per tutti gli Atp Masters 1000 anche per Roma ci sarà un doppio canale per seguire gli incontri: Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il Foro Italico, dunque, per la settimana degli Internazionali sarà il centro della programmazione Sky Sport, con lo studio condotto da Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante, a guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, con i commenti affidati, tra gli altri, al capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, e a Paolo Lorenzi. Elena Pero, nella consolidata coppia con Paolo Bertolucci, e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky che si occuperà delle telecronache. Da non perdere anche l’appuntamento con “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo.

Gli Internazionali anche su SuperTennis

Anche SuperTennis torna in prima linea nel racconto del torneo con 14 ore di diretta in chiaro, gratis e ogni giorno. Il canale della Fitp trasmetterà tutto il torneo femminile portando lo spettatore dentro il Foro Italico, mai così esteso con la nuova SuperTennis Arena all’interno dello Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’.

Oltre alla trasmissione delle partite, sarà possibile vivere tutta l’atmosfera del torneo con highlights, interviste, immagini degli allenamenti, immagini esclusive del site, commenti, dietro le quinte e curiosità. Per quest’anno, poi, c’è una grande novità: la presenza di Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros, che arricchirà il team di talent di SuperTennis.

Si partirà alle 10.30 per andare avanti fino a notte fonda. La grande abbuffata di tennis dal Foro Italico è iniziata il 5 maggio con la trasmissione in diretta della cerimonia del sorteggio da Fontana di Trevi e alle 18 con la premiazione delle nazionali campionesse del mondo in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Questa la programmazione di una giornata-tipo su SuperTennis durante gli Internazionali Bnl d’Italia.

Dalle 10.30 alle 11 Elena Ramognino conduce lo studio che alza il sipario sulla giornata. All’interno la rassegna stampa condotta da Dario Castaldo e una rubrica fissa a firma Vincenzo Martucci: ‘L’indiscreto’.

Per l’intera giornata, tra un match e l’altro, Giorgio Spalluto, Giorgio Galimberti e tanti altri ospiti guideranno gli spettatori da un campo all’altro con collegamenti con gli inviati, analisi dei match appena disputati, interviste e commenti.

Infine in chiusura di giornata, alle 22.30 circa (orario variabile in base alla programmazione e alla durata del match femminile in sessione serale) Lucrezia Marziale conduce il salotto serale. In studio, insieme ad altri tre ospiti che varieranno nel corso delle serate, verranno analizzati i temi di giornata. Ci sarà naturalmente spazio per commentare i match della sessione serale e rivivere i momenti salienti della giornata appena conclusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata