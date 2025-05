L'azzurro ha regalato la sua racchetta al Pontefice e gli ha mostrato la Coppa Davis vinta con l'Italia

Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano.

Sinner incontra Papa Leone

Il tennista numero uno al mondo ha incontrato il nuovo Pontefice nella settimana in cui è a Roma per giocare gli Internazionali d’Italia 2025. Assieme al fuoriclasse 23enne c’erano anche i suoi genitori e una delegazione della Federtennis guidata dal presidente Angelo Binaghi. Durante l’incontro l’azzurro ne ha approfittato anche per regalare la sua racchetta al Santo Padre e per mostrargli la Coppa Davis vinta con l’Italia.

