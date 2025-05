Annunciato anche il programma e l'orario della seconda semifinale: Sinner contro Paul se batte Ruud

Sono in programma venerdì 16 maggio le semifinali del tabellone singolare maschile agli Internazionali di Roma 2025. Gli organizzatori hanno già rivelato l’orario di gioco per Lorenzo Musetti, che se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz e per Jannik Sinner che, dopo aver battuto Casper Ruud, affronterà lo statunitense Tommy Paul che ha sconfitto ai quarti il polacco Hubert Hurkacz.

Programma semifinali

La semifinale tra Alcaraz, testa di serie numero 3, e Musetti, numero 8 del seeding, si giocherà sul Campo Centrale non prima delle ore 15.30. Si attenderà infatti la conclusione della semifinale del doppio, con inizio alle ore 13.30, che vedrà opposte le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini alle russe Mirra Andreeva e Diana Schnaider. Paolini dà la caccia alla finale anche nel doppio femminile dopo avere centrato quella in singolare battendo la statunitense Peyton Stearns. Il programma serale inizierà invece non prima delle ore 19 con l’altra semifinale del doppio femminile, Hunter/Perez-Kudermetova/Mertens. A seguire sempre sul Centrale, non prima delle ore 20.30, l’altra semifinale del singolare maschile tra Paul e Sinner.

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Musetti è in svantaggio 4-1 nei precedenti con Alcaraz. L’unica vittoria dell’azzurro è arrivata nella finale dell’Atp 500 di Amburgo nel 2022. Alcaraz ha poi vinto nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, e nel 2024 a Miami. L’ultimo confronto tra i due è andato in scena quest’anno in occasione della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: Alcaraz si è imposto in rimonta dopo aver perso il primo set, complice anche un infortunio di Musetti.

Musetti quindicesimo italiano in semifinale

Musetti è il quindicesimo italiano in semifinale agli Internazionali d’Italia in singolare maschile. Nell’era Open è il sesto azzurro a riuscirci, e il secondo più giovane a 23 anni e 65 giorni, dietro solo a Paolo Bertolucci (21 anni e 304 giorni nel 1973). Prima dell’era Open si registrano cinque vittorie italiane.

Il successo su Alexander Zverev nei quarti agli Internazionali d’Italia ha garantito a Musetti di essere almeno testa di serie n.8 al Roland Garros, che scatta domenica 25 maggio a Parigi. Ma il carrarino potrebbe essere anche n.6 in caso di vittoria nel torneo.

Alcaraz, che ha battuto Jack Draper, si è invece assicurato di essere la seconda testa di serie e di essere quindi nella metà opposta del tabellone rispetto al numero uno del mondo Sinner. “Penso che sia fantastico essere la seconda testa di serie del Roland Garros, sapendo che non vedrò Jannik prima della finale, se la raggiungerò”, ha detto lo spagnolo.

Zverev sarà invece la terza testa di serie mentre la quarta è ancora in palio. Taylor Fritz è attualmente in linea con la quarta testa di serie ma Casper Ruud può avere la possibilità di guadagnarsela vincendo il suo secondo titolo Masters 1000 consecutivo.

Dove vedere le semifinali in tv

Tutte le partite degli Internazionali d’Italia sono trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. In diretta tv in chiaro anche un match al giorno su Rai 2 e in streaming su internet su RaiPlay.

