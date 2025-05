Tutto sugli avversari degli azzurri e sui precedenti. In campo anche Errani-Paolini nella semifinale del doppio femminile

Quella di oggi, venerdì 16 maggio 2025, agli Internazionali d’Italia a Roma, è una giornata storica per il tennis italiano. Per la prima volta nell’era Open due azzurri raggiungono le semifinali del torneo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti giocheranno sul Campo Centrale del Foro Italico con l’obiettivo di riportare un italiano in finale 47 anni dopo Adriano Panatta. Si giocherà oggi anche la semifinale del doppio femminile con le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. Ecco tutte le informazioni sul programma della giornata.

Semifinal day in Rome 🏛️ The men’s final four take Centre Court on Day 12. Check the OOP#IBI25 | @BMWItalia pic.twitter.com/UOaYVo8ZZ7 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2025

Internazionali Roma 2025, il programma del 16 maggio

Ore 13:30 – Semifinale doppio femminile



Sara Errani / Jasmine Paolini (ITA, teste di serie n.3) vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (RUS, n.6)

Ore 15:30 – Semifinale singolare maschile



Lorenzo Musetti (ITA, n.9 ATP) vs Carlos Alcaraz (ESP, n.3 ATP)

Ore 20:30 – Semifinale singolare maschile



Jannik Sinner (ITA, n.1 ATP) vs Tommy Paul (USA, n.11 ATP)

Musetti-Alcaraz, dove vederla in tv e i precedenti

La semifinale degli Internazionali tra Musetti e Alcaraz sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno, con streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW. Il bilancio degli scontri diretti tra il carrarino e lo spagnolo è favorevole a quest’ultimo con 5 vittorie a una. L’unica vittoria di Musetti risale alla finale dell’ATP 500 di Amburgo nel luglio 2022, dove si impose in tre set su terra battuta. Da allora, Alcaraz ha vinto tutti gli incontri successivi, inclusa la recente finale del Monte Carlo Masters 2025, dove ha rimontato un set di svantaggio per vincere 3–6, 6–1, 6–0.

Sinner-Paul, dove vederla in tv e i precedenti

Anche la partita tra Jannik Sinner e Tommy Paul, che si giocherà a partire dalle 20:30, sarà in diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno, con streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW. I precedenti tra i due recitano 3 vittorie a una per l’azzurro. L’ultimo incontro tra i due risale al 2 settembre 2024, negli ottavi di finale dello US Open, dove Sinner si impose in tre set combattuti, con due tie-break nei primi due parziali. Nell’unico scontro sulla terra battuta (primo turno di Madrid nel 2022) l’azzurro vinse in tre set.

Errani-Paolini, dove vedere la semifinale contro Andreeva-Shnaider

Alle 13:30 invece, come già detto, ci sarà la semifinale di doppio femminile tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Si tratta di un remake della finale olimpica di Parigi 2024, dove Errani e Paolini conquistarono la medaglia d’oro. La partita in tv si può vedere su SuperTennis e su Sky Sport Tennis, oppure in streaming sul sito di SuperTennis e sull’app SuperTenniX, e su SkyGo e Now per gli abbonati di Sky.

L’ultima finale di un italiano agli Internazionali

L’ultima finale disputata da un tennista italiano nel singolare maschile degli Internazionali d’Italia risale al 1978, quando Adriano Panatta affrontò Björn Borg. In quell’occasione, Panatta fu sconfitto in cinque set con il punteggio di 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3. Precedentemente, Panatta aveva conquistato il titolo nel 1976, battendo Guillermo Vilas in quattro set (2–6, 7–6, 6–2, 7–6).

