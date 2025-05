Il tennista altoatesino affronterà lo statunitense Tommy Paul

Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma dopo aver dominato Casper Ruud nei quarti di finale. In poco più di un’ora il numero uno del mondo ha battuto il norvegese, numero sette del ranking, con un netto 6-0 6-1. Una prestazione al limite della perfezione sancita dal suo miglior risultato in carriera al Foro Italico. Ad attenderlo in semifinale domani, sempre sul centrale, lo statunitense Tommy Paul.

Sinner: “Ho alzato il livello, tatticamente match perfetto”

A fine match Jannik ha commentato il risultato. “Credo che ho alzato sempre livello partita dopo partita. Grazie a tutti mi date tanta tanta energia. Ho giocato tatticamente match perfetto mi sono sentito bene in campo. Prima semifinale a Roma molto importante per me vediamo cosa succede”, ha detto il numero uno semifinalista per la prima volta agli Internazionali. “Musetti? Credo che siamo molto fortunati ad essere italiani perché giocare qua e’ molto speciale ci siamo io Lorenzo e ‘Jas’ (Paolini, ndr) è incredibile siamo molto contenti e cerchiamo di fare il meglio”, ha aggiunto.

Sinner conquista anche il secondo set 6-1 e vola in semifinale

In appena un’ora e 4′ di gioco Jannik Sinner ha demolito Casper Ruud, fresco campione a Madrid e capace di conquistare un solo game contro l’altoatesino.

Sinner domina il primo set, vince 6-0

L’azzurro ha dominato il primo set vincendolo con un netto 6-0 in 28 minuti totali di gioco. Set perfetto per l’italiano, che non ha lasciato alcuno scampo al suo avversario capace di conquistare appena sette punti.

Our photographer hasn’t had the time to upload a picture of Sinner in action. He’s leading 6-0 after 27 minutes of play 🥵#IBI25 pic.twitter.com/uuTPN8g7LC — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2025

