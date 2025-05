Vittoria in due set per l'azzurra, che è la prima italiana ad arrivare all'ultimo atto del torneo dal 2014

Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. La tennista azzurra, numero 5 al mondo nel ranking Wta, ha battuto in semifinale in due set la statunitense Peyton Stearns (numero 42) con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 41 minuti di gioco. Paolini è la prima italiana ad arrivare in finale a Roma dopo Sara Errani nel 2014, sconfitta in finale da Serena Williams, e la terza in assoluto nell’era Open (Raffaella Reggi).

The Paolini Party isn’t over 🗣️@JasminePaolini conquers Stearns 7-5, 6-1 and moves one step closer to Italian History 🏆#IBI25 pic.twitter.com/5UA7AAQgVS — wta (@WTA) May 15, 2025

La cronaca della partita

La 29enne toscana, che alla vigilia dell’edizione 2025 non aveva mai vinto più di una partita a Roma, sta scrivendo la sua favola usando tutte le armi a disposizione per arrivare fino in fondo, a partire dal carattere da guerriera. La forza mentale le aveva consentito di cambiare l’inerzia del match contro la russa Diana Shnaider (sotto di un set e 0-4 nel secondo set) e anche quella del doppio con Errani contro Eala/Gauff (da 3-5 40-0 nel primo set). E anche contro la statunitense la capacità di reazione dell’azzurra ha fatto la differenza. Nella prima frazione, sotto 4-1 e con il match in piena salita, la toscana ha annullato tre set point all’avversaria e si è presa il set di forza lasciando solo frustrazione alla statunitense che si è poi dissolta nel secondo set, incapace di reagire davanti alla solidità dell’azzurra, brava a respingere colpo su colpo ad ogni tentativo di allungo.

Chi affronterà Jasmine Paolini in finale

In finale, l’italiana affronterà la vincente tra la cinese Zheng (numero 8 Wta) e l’americana Coco Gauff (numero 4).

“Finale un sogno, contenta di aver ribaltato il match”

“Sono contentissima, è un sogno essere qua, giocare in Italia e ora fare la finale agli Internazionali è bellissimo. Qui sono venuta due volte con papà a vedere una partita nel campo Centrale e giocare la finale è qualcosa di pazzesco. Mi avete dato una carica, perché oggi è stata una partenza un po’ in salita e ho fatto fatica all’inizio. Meno male che ci siete stati voi, abbiamo vinto la partita insieme”, ha dichiarato Paolini dopo la vittoria, rivolgendosi al pubblico. “All’inizio non avevo bellissime sensazioni. Sono stata però li, punto su punto, sono riuscita a girare il match. Sono contenta di come sono riuscita a capovolgere questa partita”, ha proseguito. “Sono venuta qui da bambina perché mi piaceva il tennis. Ovvio che giocare qua è sempre stato un sogno ed essere in finale ancora di più. Sono solo contenta e spero di poter giocare un altro buon match e di godermi appieno questo torneo perché è tutto pazzesco. È bellissimo far parte di tutto il movimento tennistico adesso. In bocca al lupo per Matteo (Berrettini, ndr). Speriamo recuperi presto, ma siamo un bellissimo movimento e sono fierissima di farne parte“, ha aggiunto.

Giani: “Orgoglio toscano e italiano”

“Jasmine Paolini in finale!!! Dopo una splendida rimonta, conquista la sua prima finale agli Internazionali d’Italia. Orgoglio toscano, orgoglio italiano. Forza Jasmine, siamo con te!”, ha commentato sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, da dove proviene Paolini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata