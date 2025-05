La semifinale agli Internazionali 2025 anche in chiaro in tv. Le news su orario e quote

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, mercoledì 14 maggio, contro Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025. Dopo aver centrato il primo quarto in carriera all’Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico battendo il russo Daniil Medvedev, Musetti va a caccia della prima semifinale contro il campione in carica del torneo e numero 2 del ranking Atp. Il 23ebbe di Carrara è da poco entrato nella top ten, al numero 9 della classifica, e sta vivendo un momento magico. La partita si gioca sul Campo Centrale non prima delle ore 20.30 (leggi qui il programma di oggi). Sarà possibile vedere la partita in diretta tv anche in chiaro, trasmessa dalla Rai.

Musetti-Zverev, i precedenti

Tre i precedenti tra i due giocatori: conduce il 23enne di Carrara per due vittorie a una, match disputati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (quarti di finale) e al torneo Atp 500 di Vienna (in condizioni indoor, ancora nei quarti). Sasha invece prevalse nella prima sfida, disputata sul rosso di Madrid nel 2022, grazie al ritiro dell’azzurro all’avvio del secondo set dopo aver perso il primo.

Dove vedere la sfida in tv

Sarà possibile vedere la sfida tra Musetti e Zverev in diretta tv in chiaro su Raidue e in streaming su Rai Play. Il match, come tutto il torneo, sarà trasmesso in diretta anche su Sky e in streaming su NOW.

Come per tutti gli Atp Masters 1000 anche per Roma c’è un doppio canale per seguire gli incontri: Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmette un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

In studio conduzione affidata a Eleonora Cottarelli, inviati Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante. Elena Pero, nella consolidata coppia con Paolo Bertolucci, e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky che si occuperà delle telecronache.

Musetti, Medvedev e quell’attesa sul match point

Ieri Musetti ha staccato il pass per i quarti chiudendo la sfida con Medvedev dopo un lungo stop, circa tre ore, a causa della pioggia.

“Era la prima volta per me in una situazione come questa, non facile da gestire, anche perché più volte stavamo per rientrare e poi ricominciava a piovere – ha raccontato a caldo l’azzurro a fine match – Mi sono immaginato questo punto centomila volte in queste ore e nessuna di queste centomila finiva cosi, per questo sono contento di aver rischiato”.

“E’ stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire. Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmici – ha ancora ricordato Musetti prima di congedarsi dal campo – Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare. Dopo il break però mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo cosi come le variazioni”.

Grazie al successo di Musetti e a quelli di Jannik Sinner contro l’argentino Francisco Cerundolo l’Italia torna con due giocatori ai quarti di finale in singolare maschile agli Internazionali d’Italia. Non era più successo dal 1984, quando ci erano arrivati Claudio Panatta e Francesco Cancellotti.

Ecco tutte le annate con almeno due italiani tra i migliori otto in singolare maschile nella storia del torneo. Tra parentesi il turno raggiunto (W Vittoria, F Finale, S Semifinale, Q Quarti di finale):.

1931

Oscar De Minerbi (S), Leonardo Bonzi (Q), Augusto Rado (Q), Riccardo Sabbadini (Q) e Alberto Del Bono (Q)

Oscar De Minerbi (S), Leonardo Bonzi (Q), Augusto Rado (Q), Riccardo Sabbadini (Q) e Alberto Del Bono (Q) 1933 Emanuele Sertorio (W), Giovanni Palmieri (S), Stefano Mangold (Q) e Ferruccio Quintavalle (Q)

1934 Giovanni Palmieri (W), Giorgio De Stefani (F), Emanuele Sertorio (S) e Stefano Mangold (Q)

1930 Uberto De Morpurgo (F), Giorgio De Stefani (Q) e Cesare Colombo (Q)

1932 Giorgio De Stefani (S), Giovanni Palmieri (S), Augusto Rado (Q)

1958 Nicola Pietrangeli (F), Giuseppe Merlo (Q) e Orlando Sirola (Q)

1960 Giuseppe Merlo (S), Nicola Pietrangeli (Q) e Orlando Sirola (Q)

1935 Giovanni Palmieri (F) e Giorgio De Stefani (Q)

1950 Rolando Del Bello (Q) e Gianni Cucelli (Q)

1951 Gianni Cucelli (F) e Rolando Del Bello (Q)

1952 Gianni Cucelli (Q) e Fausto Gardini (Q)

1959 Nicola Pietrangeli (S) e Giuseppe Merlo (Q)

1961 Nicola Pietrangeli (W) e Giuseppe Merlo (Q)

1963 Nicola Pietrangeli (Q) e Giordano Maioli (Q)

1967 Nicola Pietrangeli (S) e Giorgio Bologna (Q)

1976 Adriano Panatta (W) e Corrado Barazzutti (Q)

1977 Antonio Zugarelli (F) e Adriano Panatta (Q)

1979 Gianni Ocleppo (Q) e Adriano Panatta (Q)

1984 Claudio Panatta (Q) e Francesco Cancellotti (Q)

I pronostici dei bookie

Zverev, forte della miglior classifica anche se indietro 2-1 nei precedenti, contro Musetti secondo i bookie parte favorito a 1,65, contro 2,25 offerti per l’italiano. Per quanto riguarda il set betting, in pole il 2-0 del numero 2 Atp a 2,54, seguito dallo 0-2 a 3,71 e dal 2-1 a 4,22.

In ottica titolo, come riportato da Agipronews, Sinner si conferma in pole per i bookmaker: su Planetwin365 e Snai la vittoria agli Internazionali cala da 2,75 a 2,30, con Alcaraz che insegue a 2,90. Tra gli altri favoriti, scendono anche le quote per il campione in carica Zverev, che passano da 8 a 7,75, e soprattutto di Musetti (da 13 a 10, proprio come Jack Draper).

