Musetti supera Medvedev e ora incontra Zverev

Continua la marcia di Jannik Sinner agli Internazionali. L’altoatesino approda ai quarti di finale superando l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 al termine di un match durata oltre le due ore di gioco. Il numero uno del ranking se la vedrà per l’approdo in semifinale con il vincitore della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

Sinner: “Sapevo che dovevo alzare livello, è stata una lunga giornata”

“Sono contento però sono una persona che sta sul presente, sono nei quarti ma so che le cose possono cambiare velocemente. Sono partito molto bene, nel secondo turno ero più in difficolta oggi ho fatto un passo in più, ho speso moto mentalmente. L’importante domani è riposare, non pensare al tennis ma ad altre cose. Vediamo come riusciamo a gestire queste cose. Sono contento e vediamo cosa riesco a fare”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo e l’approdo ai quarti di finale degli Internazionali. “Sapevo che oggi dovevo alzare il livello, sono entrato più concentrato, il riscaldamento è andato meglio, il pubblico poi mi dà una grande mano, nei momenti difficili ti spinge tanto, sto solo cercando di capire il mio livello qual è. Andiamo avanti giorno dopo giorno. Le smorzate? Le abbiamo allenate nell’ultimo mese, è un colpo dove faccio ancora un po’ fatica ma fa parte della crescita”, ha aggiunto. “È stata una grande sfida per me, avevo bisogno di una partita così. È stata una giornata molto lunga. Sono felice di essere qui. Vediamo ora che cosa succederà nella prossima partita”. ha aggiunto.

Musetti supera Medvedev e va ai quarti

La lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti che supera Daniil Medvedev e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internazionali di tennis. L’azzurro accede ai quarti di finale con una vittoria in due set (7-5, 6-4) maturata al termine di una partita prolungatasi per le condizioni meteo avverse. Lo stop è arrivato sul match point per Musetti poco prima delle 17. La gara è stata ripresa dopo quasi tre ore, intorno alle 19.30, e Musetti è riuscita a chiuderla senza esitazioni. Ora sfiderà Alexander Zverev che ha superato in due set – 7-6 (7-3) 6-1 – il francese Arthur Fils.

