Tutto quello che c'è da sapere sul 10° giorno di gare al Masters 1000 capitolino

Agli Internazionali Roma 2025, oggi 14 maggio, scende in campo Lorenzo Musetti. L’azzurro, n°8 del mondo, questa sera sfida Alexander Zverev nel match valido per i quarti di finale del Master 1000 capitolino. Nel pomeriggio tocca al doppio femminile con la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini che ai quarti affronta il duo formato dall’americana Coco Gauff e dalla filippina Alex Eala. In campo anche il doppio maschile con Carlo Alberto Caniato e Federico Bondioli che giocano gli ottavi contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia.

Gli italiani e le italiane in campo: il programma e i risultati

Musetti – Zverev , Centre Court, alle 20.30

, Centre Court, alle 20.30 Errani/Paolini – Gauff/Eala, Grand Stand Arena, alle 15.30

– Gauff/Eala, Grand Stand Arena, alle 15.30 Caniato/Bondioli – Reboul/Doumbia, Grand Stand Arena, alle 16.20

Quando gioca Sinner

Jannik Sinner gioca i quarti di finale domani, 15 maggio, contro il vincente della sfida tra Jaume Munar e Casper Ruud. Jasmine Paolini, invece, domani nella semifinale del singolare femminile, se la vede con la statunitense Peyton Stearns.

Dove vedere gli Internazionali Roma 2025 in tv

Gli Internazionali Roma 2025 si possono vedere su un doppio canale : Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

