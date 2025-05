L'azzurro, n°9 del mondo, vola a quarti del Masters 1000. La gara, interrotta per maltempo, è ripresa dopo quasi tre ore

La lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti che supera Daniil Medvedev (n°11 Atp ed ex n°1) e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internazionali d’Italia.

L’azzurro, n°9 del mondo, accede ai quarti di finale con una vittoria in due set (7-5, 6-4) maturata al termine di una partita prolungatasi per le condizioni meteo avverse. Lo stop è arrivato sul match point per Musetti poco prima delle 17. La gara è stata ripresa dopo quasi tre ore, intorno alle 19.30, e il 23enne è riuscita a chiuderla senza esitazioni.

1hr32m to get the chance, almost three hours to convert it ⏰

⚡ Musetti comes out victorious out of the storm and conquers his first Rome QF!#IBI25 | @atptour pic.twitter.com/NKgOnRc79Y

— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2025