Programma ancora ricco agli Internazionali Roma 2025 oggi, 13 maggio: tanti gli italiani in campo, nonostante il ritiro di Matteo Berrettini durante il match di ieri sera con Casper Ruud. In campo a metà giornata torna Jannik Sinner, che sfida Cerundolo. In campo anche Jasmine Paolini che se la vedrà con Shneider. Questi i match nel campo principale.

Sarà la volta anche di Lorenzo Musetti, sia nel singolo che nel doppio insieme a Sonego. Nel doppio femminile scenderanno in campo Grant e Pigato.

Gli italiani e le italiane in campo: il programma e i risultati

Paolini – Shnaider , Centre Court, dopo le 13

, Centre Court, dopo le 13 Sinner – Cerundolo , Centre Court, dopo le 15

, Centre Court, dopo le 15 Musetti – Medvedev , Grand Stand Arena, dopo le 14

, Grand Stand Arena, dopo le 14 Il doppio maschile Musetti Sonego – Heliovaara Patten, Supertennis Arena

Il doppio femminile Eala Gauff – Grant Pigato, Supertennis Arena

Dove vedere gli Internazionali Roma 2025 in tv

Come per tutti gli Atp Masters 1000 anche per Roma ci sarà un doppio canale per seguire gli incontri: Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il ritiro di Berrettini

E’ finita nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali Roma 2025. Il tennista italiano è stato costretto a ritirarsi per infortunio dopo il secondo game del secondo set contro il norvegese Casper Ruud, ieri sera, nella sfida valida per il terzo turno del torneo capitolino. L’azzurro che è reduce da un problema addominale, ha dovuto lasciare il campo. Berrettini aveva perso il primo set 7-5 e nel secondo parziale il norvegese era avanti 2-0.

“Sorry Matteo, feel better (recupera presto)”, ha scritto Ruud sulla lente della telecamera. Berrettini ieri sera aveva giocato in doppio con il fratello Jacopo perdendo contro la coppia Musetti-Sonego. Berrettini ha lasciato in lacrime il Centrale, ancora da capire l’entità del problema che lo ha costretto al forfait.

Sinner oggi se la vede con Cerundolo

Il numero uno del ranking Jannik Sinner, per l’approdo ai quarti, se la vedrà oggi, 13 maggio, con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 della classifica Atp, che ha superato in due set l’austriaco Sebastian Ofner.

“La prima partita era serale, c’erano condizioni completamente diverse ma sono contento. Sono partito molto bene, poi c’è stato un piccolo calo ma sono felice di aver chiuso bene il primo set. Poi nel secondo set De Jong si è fatto male, mi dispiace è un bravissimo ragazzo” ha detto Jannik Sinner, al termine del match contro l’olandese Jesper De Jong che gli ha consentito di approdare agli ottavi degli Internazionali.

