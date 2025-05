L'altoatesino supera l'olandese 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza

Buona anche la ‘seconda’. Dopo aver rotto il ghiaccio sabato scorso contro l’argentino Mariano Navone, Jannik Sinner reduce dai tre mesi di stop per la squalifica per doping, prosegue la sua marcia agli Internazionali e accede agli ottavi. L’azzurro ha superato in due set l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Sinner con il passare dei game ha alzato gradualmente il suo livello dopo qualche errore di troppo in avvio. Nel terzo gioco ha piazzato il break, l’olandese ha controbrekkato al quinto ma subito Sinner ha replicato strappando nuovamente il servizio all’avversario e chiudendo 6-4.

Jannik affronterà l’argentino Cerundolo

Nel secondo set l’olandese perde il servizio al terzo gioco, al quarto è costretto alle cure mediche per una scivolata che gli ha procurato un problema al polso destro, poi ha ripreso a giocare ma le sue condizioni fisiche si sono rivelate non ottimali, Sinner ha strappato di nuovo il servizio e chiudo set e partita con il punteggio di 6-2. Il numero uno del ranking per l’approdo ai quarti se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 della classifica Atp, che ha superato in due set l’austriaco Sebastian Ofner.

Sinner: “Sono contento ma non sono ancora lì dove spero essere”

“La prima partita era serale, c’erano condizioni completamente diverse ma sono contento. Sono partito molto bene, poi c’è stato un piccolo calo ma sono felice di aver chiuso bene il primo set. Poi nel secondo set De Jong si è fatto male, mi dispiace è un bravissimo ragazzo”. Così Jannik Sinner, al termine del match contro l’olandese Jesper De Jong che gli ha consentito di approdare agli ottavi degli Internazionali. “Un piccolo bilancio dopo due partite? Ho bisogno di ogni partita, non sono lì dove spero di essere e credo di avere grandi margini. Sono felice per fare un’altra partita qua a Roma, un posto molto speciale. Grazie a tutti perché il tifo è veramente fantastico. L’obiettivo era vincere almeno una partita, ne ho vinte due e adesso vediamo cosa succede. Spero di poterne vincere ancora a cominciare da domani, vediamo di alzare il livello e farci trovare pronti domani”, ha aggiunto.

Sinner: “Contro Cerundolo dovrò alzare livello, avrò molte più risposte”

“Domani dovrò certamente alzare il livello. Un analisi di oggi e di queste partite? Ci sono tante cose buone e alcune cose negative. Il servizio può migliorare, ma sono stato bravo a restare attaccato mentalmente alla partita”. Così in conferenza stampa Jannik Sinnr dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia contro Jesper de Jong. “Domani sarà in giorno importante per me, contro Cerundolo devo alzare il livello. E’ un giocatore molto solido. Il dritto è molto pesante, ha grande corsa e il rovescio è solido, lui ha giocato un ottimo tennis nell’ultimo periodo, è arrivato in semifinale a Madrid, è in confidenza. Domani avrò più risposte. Oggi ho avuto un piccolo calo ma non era facile giocare tra ombra e sole, ma sono contento per ogni partita vinta”, ha aggiunto. Sulle condizioni di gioco “la sera la palla rimbalza meno e si può spingere di più, mentre di giorno bisogna utilizzare di più gli angoli e le rotazioni. Dipende molto anche dall’avversario. Probabilmente ho giocato meglio la sera, ma oggi il vento ha influito sulla mia prestazione. Domani avrò molto più feedback”, ha aggiunto.

