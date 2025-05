Il numero uno al mondo torna sui campi da tennis dopo 3 mesi di stop: il rientro al Foro Italico

L’attesa sta per finire, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali di Roma 2025, sabato 10 maggio, e a riprendersi il trono (che in realtà nessuno è riuscito a usurpare). Scaduti i tre mesi di sospensione, dopo l’accordo con la Wada, il numero uno del mondo è ormai a poche ore dal rientro ufficiale nelle competizioni che si . Il proscenio sarà quello degli Internazionali d’Italia al Foro Italico dove i biglietti sono ormai introvabili già da giorni. L’avversario, invece, sarà l’argentino Mariano Navone. Sarà possibile vedere la partita in chiaro. Ecco dove vedere tutti i match degli Internazionali di Roma in tv.

Sinner-Navone agli Internazionali di Roma: quando e dove vederla

Il match tra Sinner e Navone, è in programma sabato 10 maggio con inizio non prima delle ore 19.00. La sfida si disputerà sul Centrale del Foro Italico e sarà trasmessa in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2 (con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande) oltre che su SkySport.

Mariano Navone, chi è l’avversario di Jannik Sinner

L’altoatesino, saldamente al comando della classifica ATP nonostante non giochi dalla vittoriosa finale degli Australian Open 2025 di fine gennaio (dimostrazione di enorme superiorità rispetto al resto del seeding) troverà dall’altra parte della rete l’argentino Mariano Navone, numero 99 del mondo, terraiolo puro, che al primo turno ha eliminato il giovanissimo azzurro Federico Cinà, diciassettenne palermitano al suo primo anno tra i pro. Classe 2001, 24 anni, nato a Nueve de Julio in Argentina, ha ottenuto il suo best ranking il 10 giugno 2024 raggiungendo la 29a posizione. Per il momento non ha ancora vinto nessun titolo in carriera mentre quest’anno, prima di Roma, ha affrontato altri due tennisti italiani: Lorenzo Sonego all’Atp Miami e Matteo Berrettini all’Atp Montecarlo. Entrambe le volte è stato sconfitto in due set.

World No. 1 and Madrid champ spotted 👀 🔴 Watch Sinner and Ruud’s practice live on our YouTube channel: https://t.co/OgiAw0XEQX#IBI25 pic.twitter.com/j9JAwXW497 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2025

