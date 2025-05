Allarme del Codacons: fino a 1.524 euro per il ticket di una partita

Sul prezzo dei biglietti per assistere agli Internazionali d’Italia di tennis è intervenuta l’Antitrust con lo scopo di fare chiarezza. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. È quanto si legge sul sito dell’Antitrust.

La moral suasion dell’Antitrust

II ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com. “Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto”, viene sottolineato. A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito – nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto – la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione. Inoltre, la Fitp si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.

Allarme del Codacons: fino a 1.524 euro per il biglietto di una partita

Se l’Antitrust bacchetta la Federazione Italiana Tennis imponendo maggiore trasparenza nell’indicazione dei prezzi al pubblico, il Codacons denuncia i listini eccessivi dei biglietti per gli Internazionali di Tennis 2025, con alcuni ticket di accesso a torneo che hanno raggiunto oramai il livello dello stipendio medio di un operaio”. Così l’associazione in una nota. “I costi per assistere agli incontri di tennis nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia sono sempre più proibitivi – spiega l’associazione – Per l’incontro di domenica 18 maggio al campo centrale i prezzi vanno da un minimo di 338 euro per i “distinti” a un massimo di 1.524 euro per la “suite”, passando per i 1.132 euro della tribuna “sponsor”, 1.062 euro quella “top”, mentre se si vuole acquistare un abbonamento “Suite” il listino ufficiale arriva addirittura a 45.010 euro”. “Prezzi in sensibile aumento rispetto a quelli praticati lo scorso anno, quando per assistere alla finale del torneo la spesa variava da un minimo di 298 euro a un massimo di 1.344 euro – denuncia il Codacons – Un incremento dei listini del +13% su cui pesa l’effetto Sinner, e la maggiore affluenza di pubblico garantita quest’anno dal campione italiano”.

