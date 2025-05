Si chiudono i primi turni maschili e si decreterà lo sfidante di Jannik Sinner nella partita di esordio del numero uno al mondo

Sarà un giovedì azzurro quello che attende oggi, 8 maggio, gli spettatori sul Centrale del Foro Italico. Cinque match tutti con i giocatori italiani impegnati agli Internazionali di Roma 2025 nella giornata in cui si concluderanno i primi turni maschili e inizieranno i secondi turni femminili. Complessivamente saranno dieci gli azzurri in campo in nove partite. Ecco dove vederli in tv.

Internazionali Roma 2025, 10 italiani in campo. Attesa per Cinà

Ci sarà infatti il derby tra Flavio Cobolli e Luca Nardi ma c’è grande attesa anche per il debutto di Federico Cinà contro l’argentino Mariano Navone nel match che determinerà il primo avversario di Jannik Sinner a Roma. Alle 11 il programma del Centrale si apre con Matteo Arnaldi (n.37 ATP) che esordirà affrontando il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut (posizionato al n.56 in classifica) per la prima volta in carriera. Nel secondo match, non prima delle 13, scende di nuovo in campo Elisabetta Cocciaretto che a 24 ore dal successo all’esordio contro Elina Avanesyan nella terza giornata degli Internazionali d’Italia, se la vedrà contro la ex numero 1 del mondo Iga Swiatek, tre volte campionessa al Foro Italico, che non sta attraversando però un momento particolarmente esaltante (l’ex numero uno del mondo non vince un torneo dal Roland Garros dello scorso anno).

Oggi il debutto di Jasmine Paolini a Roma

Seguirà nel terzo match in programma il debutto di Jasmine Paolini (n.5), alla sesta partecipazione in main draw agli Internazionali. Finora non ha mai superato più di un turno in singolare. L’anno scorso, però, la toscana ha trionfato in doppio con Sara Errani che aveva firmato con Roberta Vinci l’ultimo precedente successo azzurro in questa specialità a Roma. Sesta testa di serie, entra in gara direttamente al secondo turno contro la neozelandese Lulu Sun, n.46 WTA, tra le migliori otto a Wimbledon lo scorso anno, che non ha mai incontrato in carriera.

La sessione serale sul Centrale si apre con Fabio Fognini all’indomani dell’annuncio che questa sarà la sua ultima partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia. Il suo percorso inizierà con il primo confronto diretto contro Jacob Fearnley, 23enne di Worcester attualmente n.57 ATP. Fearnley, nunero 2 britannico, è entrato in Top 100 solo lo scorso autunno dopo aver guadagnato oltre 500 posizioni in nove mesi.

Chiude il programma, non prima delle 20.30, Lucia Bronzetti. La 26enne di Villa Verucchio al primo turno ha vinto contro la lettone Anastasija Sevastova la prima partita in carriera al Foro Italico e ora affronterà la ceca Karolina Muchova, n.13 del ranking, finalista al Roland Garros nel 2023.

La Grand Stand Arena sarà invece il teatro dell’esordio assoluto agli Internazionali BNL d’Italia Federico Cinà debutta nel massimo torneo italiano grazie ad una wild card, attualmente posizionato al n.323 della classifica mondiale, contro l’argentino Mariano Navone (n.99 ATP).

A seguire sempre sulla Grand Stand Arena l’atteso derby tricolore tra Luca Nardi (n.95 ATP, in tabellone con una wild card) e Flavio Cobolli (n.34 al mondo). Ci sono tre precedenti. Nardi si è imposto alle Next Gen ATP Finals 2023 e quest’anno a Auckland per ritiro del romano a fine primo set. Cobolli lo ha sconfitto solo nelle qualificazioni a Umago nel 2023. In campo oggi anche Matteo Gigante contro il francese Arthur Rinderknech, terzo match al Supertennis Arena.

Internazionali d’Italia, partite e orari degli italiani di giovedì 8 maggio

Arnaldi-Bautista Agut, Centrale alle 11

Cocciaretto-Swiatek, Centrale secondo match

Paolini-Sun, Centrale, terzo match

Fearnley-Fognini, Centrale non prima delle 19

Bronzetti-Muchova, Centrale non prima delle 20.30

Navone-Cinà, Grand Stand Arena, secondo match a partire dalle 11

Nardi-Cobolli, Grand Stand Arena, terzo match

Bellucci-Martinez, Grand Stand Arena, quinto match

Rinderknech-Gigante, Supertennis Arena, terzo match

