Finisce al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero 39 del ranking, è stato battuto al debutto in due set dal trentasettenne Roberto Bautista Agut (56/mo nella classifica Atp) con il punteggio di 6-4 6-3. Fuori al secondo turno anche Elisabetta Cocciaretto.

Nel primo set la svolta avviene al sesto game con il break di Bautista Agut con una difficile contro smorzata di dritto vincente. C’è il controbreak di Arnaldi per 4-5 ma l’azzurro subito dopo riperde il servizio con lo spagnolo che si impone 6-4. Nel secondo parziale Bautista Agut prende subito il largo con il break al secondo e al sesto game, Arnaldi annulla due match point, reagisce con un controbreak per poi cedere 6-3. Arnaldi puntava a diventare l’ottavo uomo nato nel 2000 o dopo a raggiungere quota 25 vittorie in un torneo Atp Masters 1000.

Bautista Agut ha giocato la sua 700esima partita a livello di tour in carriera (422-278) ed è alla sua ottava presenza nel tabellone principale a Roma, 11 anni dopo il debutto nel 2014. L’iberico al secondo turno se la vedrà con lo statunitense Tommy Paul, numero 11 del seeding.

Elisabetta Cocciaretto esce al secondo turno degli Internazionali d’Italia. Contro la numero 2 del ranking Wta, Iga Swiatek, l’azzurra numero 82 del ranking Wta, era chiamata ad una impresa ma la tennista polacca tre volte campionessa al Foro Italico, pur non attraversando un momento particolarmente esaltante (l’ex numero uno del mondo non vince un torneo dal Roland Garros dello scorso anno), non ha faticato troppo per imporsi in due set con il punteggio di 6-1 6-0 in meno di un’ora (54′). Swiatek se la vedrà al terzo turno con la vincente della sfida tra la statunitense Collins e la belga Ruse.

