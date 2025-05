Il tennista azzurro ha perso in due set 6-2, 6-3. Cocciaretto al secondo turno

Disco rosso per Lorenzo Sonego all’esordio negli Internazionali di Roma 2025, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa della Capitale. Il tennista azzurro, numero 44 al mondo, si è fatto sorprendere dal ‘carneade’ argentino Roman Andres Burruchaga, numero 135 Atp, che si è imposto in due set con il punteggio netto di 6-2, 6-3. Sonego, che nei giorni scorsi si è allenato più volte con Jannik Sinner, è apparso irriconoscibile. Troppo falloso e nervoso, incapace di cambiare l’inerzia di una partita che si è messa male fin dalle prime battute contro un avversario decisamente alla sua portata.

His biggest win on the biggest stage 🥵 👏 Román Andrés Burruchaga claims his first Top 50 win on his Masters 1000 debut!#IBI25 | @atptour pic.twitter.com/UOuO5iZNMy — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2025

Cocciaretto al secondo turno a Roma, fuori Zucchini

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali d’Italia di Roma, torneo Wta 1000. La tennista azzurra, numero 82 del mondo, ha battuto all’esordio la tennista armena Elina Avanesyan, numero 38, in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1. Nulla da fare, invece, per l’altra italiana Arianna Zucchini, 21enne numero 620 Wta, sconfitta dalla canadese Victoria Mboko, numero 156, con il punteggio di 6-2, 6-3. Nel prossimo turno Cocciaretto affronterà la tennista numero 2 del mondo e del tabellone, nonchè campionessa in carica a Roma, la polacca Iga Swiatek.

