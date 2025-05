Il diciottenne sconfitto dall'argentino in due set

Niente derby d’Italia per Jannik Sinner. Il diciottenne astro nascente del tennis italiano, Federico Cinà, al debutto assoluto agli Internazionali, è stato sconfitto al primo turno dall’argentino Mariano Navone. Il sudamericano numero 99 del ranking si è imposto sull’azzurro, al 323/mo posto in classifica, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 24′.

Internazionali Roma 2025, Navone sfiderà Sinner

Sarà dunque Navone l’avversario di Sinner impegnato sabato al secondo turno, match che segnerà il ritorno in campo dell’azzurro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Arnaldi e Cocciaretto out

Finisce al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero 39 del ranking, è stato battuto al debutto in due set dal trentasettenne Roberto Bautista Agut (56/mo nella classifica Atp) con il punteggio di 6-4 6-3. Fuori al secondo turno anche Elisabetta Cocciaretto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata