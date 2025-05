Il n.1 del ranking Atp, al rientro dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol: "Sono successe cose non semplici. Qualcuno mi ha deluso"

A poche ore dal primo allenamento sul Centrale del Foro Italico, alla vigilia del ritorno in campo negli Internazionali di Roma 2025 dopo tre mesi di squalifica legati al caso Clostebol, Jannik Sinner è tornato a parlare oggi in conferenza stampa. “La cosa più bella è tornare, vedere il tifo e la gente, poi c’è la pressione e ti verrà qualche dubbio ma è normale. Ma non ho paura di andare in campo, sono solo felice di stare qua. Abbiamo fatto il massimo in questi mesi, siamo freschi e pronti per giocare” ha detto il numero 1 del ranking Atp.

Come annunciato dall’organizzazione del torneo, il debutto dell’azzurro è fissato per sabato 10 maggio. Il sorteggio del tabellone ha stabilito che Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e il giovanissimo italiano Federico Cinà, che ha ricevuto una wild card. (Ecco dove vedere il torneo in tv)

Per il tennista altoatesino l’obiettivo sarà il Roland Garros di Parigi. “Non sono qui per battere chiunque, importante è passare il primo turno e poi vedere cosa succede” le parole di Sinner. “Ogni partita è difficile, iniziare un torneo con un avversario al giorno lo è sempre ma siamo tranquilli e stiamo bene fisicamente e mentalmente. Siamo riposati. E questo pagherà a fine stagione”.

Appena giunto nella capitale, il campione italiano è stato travolto dall’affetto di tifosi e appassionati, una vera e propria ‘Sinner-mania’. “Onestamente credo di essere un ragazzo di 23 anni molto semplice, sono bravo a giocare a tennis, ma prendo le cose come vengono. Mi piace solo giocare a tennis, nella mia testa il successo non può cambiare come sei. Mi ricordo da dove sono partito, da un paesino di duemila persone, e giocare qui a Roma davanti a tante persone è tanta roba. Credo di essere una persona onesta, di non essere finto e la gente apprezza questo probabilmente”.

In merito alle foto dei paparazzi che lo ritraevano con la modella Laura Leito il mese scorso, Sinner ha confidato di “essere rimasto sorpreso nel vedere alcuni scatti” aggiungendo di “non avere una relazione”.

I messaggi dei colleghi

“Se mi aspetto un benvenuto caloroso dai colleghi? Il tennis è talmente individuale, ognuno ha le sue persone attorno, non mi sono sentito con nessuno. All’inizio della sospensione ho ricevuto alcuni messaggi sorprendenti da alcuni giocatori, da altri nulla. È normale, ognuno vuole vincere, non c’è stata nessuna videochiamata con nessuno, Andrà tutto bene, tutto passa”.

Il periodo di stop

“Non abbiamo avuto fretta nei primi giorni, sono contento di come stanno andando gli allenamenti. Quando ho ripreso la racchetta mi sono venute le vesciche sulle mani, ma non ho avuto fretta, ci vuole tempo e sono soddisfatto di come è andata. Non è cambiato nulla rispetto al 2024, mi sento solo più libero di questa faccenda. Fuori dal campo è importante avere persone intorno a sè, ho vissuto tanti giorni con amici e famiglia e sono stato bene. È andato tutto abbastanza bene. La gestione non era facile, sono rimasto lo stesso“.

“Ho sentito molte pressioni nell’ultimo anno, anche perché non potevo parlare con tante persone di quello che mi stava succedendo. I tre mesi sono stati per certi versi una pausa. Sono molto felice di essere tornato e curioso di capire a che livello sono adesso“. Sinner si è anche allontanato dal tennis come spettatore. “Non ho seguito tanto tennis, non ho visto partite, ho ricominciato solo durante Madrid”.

Sinner: “All’inizio confuso ma contento come gestito situazione”

“Come persona non sono cambiato, sono successe delle cose fuori dal campo che non era semplice gestire, anche non giocando a tennis ho capito che sono una persona importante, che ha una attenzione giornaliera Alla fine sono contento di come abbiamo gestito tutto questo, all’inizio ero un po’ confuso, sono rimasto a casa con la mia famiglia. Ho cercato di capire quello che era importante per me, sono tanti i sacrifici che ho fatto. Ho dovuto capire di me cosa è importante, siamo felici di essere qua”. Così Jannik Sinner, numero uno al mondo, nel corso della conferenza stampa al Centrale del Foro Italico, nel primo giorno dopo il termine della squalifica di tre mesi per doping legata al caso Clostebol.

“Non è cambiato niente, mi sento più libero non avendo questa faccenda. Ma ho capito che fuori dal campo è importante avere persone intorno a te. Questa cosa è cambiata in questi tre mesi, ho vissute giornate con altri ritmi, con la mia famiglia e i miei amici. È andato tutto bene. Sono contento di come abbiamo gestito il tutto, la gestione non era facile. E io come persona non sono cambiato”, ha concluso.

