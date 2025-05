Ecco i tabelloni del Masters 1000 di Roma e quando potrebbe giocare il n.1 Atp al rientro dopo la squalifica

Gli Internazionali di Roma 2025 entrano nel vivo oggi, lunedì 5 maggio, con il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile avvenuto a Fontana di Trevi.

Quando gioca Sinner e con chi

In campo maschile è attesa per il debutto di Jannik Sinner, che dovrebbe avvenire tra venerdì e sabato. L’azzurro numero 1 del ranking Atp rientra proprio a Roma dopo la squalifica per doping. L’altoatesino esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e il giovanissimo italiano Federico Cinà, che ha ricevuto una wild card. “Non sarà semplice, spero di poter passare il turno e poi vedremo cosa succederà”, ha detto Cinà.

Sinner è inserito nella parte alta del tabellone insieme a Taylor Fritz. Possibili quarti con Ruud o Berrettini. Evitato dunque Carlos Alcaraz fino alla eventuale finale. Lorenzo Musetti finisce invece dalla parte di Alexander Zverev. Sono ben 13 gli italiani al via del Masters 1000 di Roma, in attesa delle qualificazioni.

Il tabellone degli italiani

Questi gli accoppiamenti degli italiani: Sinner bye – al 2° turno contro il vincente di Navone-Cinà; Musetti bye – al 2° turno contro il vincente di Medjedovic-qualificato; Berrettini bye – al 2° turno contro il vincente di Fognini-Fearnley; Cobolli – Nardi; Arnaldi – Bautista Agut; Sonego – qualificato; Darderi – Bu; Bellucci – Martinez; Fognini – Fearnley; Cinà – Navone; Gigante -Rindeknech; Passaro – qualificato.

Sinner oggi in campo

Alle 19 di oggi, Sinner si allenerà sul Centrale al Foro Italico con il ceco Jiri Lehecka. Sinner proprio a Roma giocherà il primo torneo dopo il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open, tutto il calore del pubblico italiano è pronto a travolgerlo. A Roma Sinner arriva con il marchio del più atteso per quel titolo in singolare maschile che l’Italia non ha più raggiunto dal 1976 con Adriano Panatta.

Sinner n.1 e Musetti nella top ten del ranking

L’Italia si presenta al Foro Italico come l’unica nazione con due Top 10 nel ranking Atp. Lorenzo Musetti diventa ufficialmente il 185° top 10 da quando esiste il ranking computerizzato, che l’Atp ha introdotto nel 1973. Musetti, nuovo numero 9 del mondo, è il sesto italiano a far parte di questo club dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Sinner. Ma non ci sono solo Sinner e Musetti. L’Italia conta sette Top 50 (solo gli Usa, 8, ne esprimono di più questa settimana), e nove Top 100 nella classifica ATP. Tra i primi 20 azzurri, spicca il balzo in avanti Andrea Pellegrino (167, +70). Guadagna oltre 50 posizioni anche Cinà (323, +50), nuovo numero 20 d’Italia, che sarà al Foro Italico grazie a una wild card. Guardando oltre l’Italia, oggi Jack Draper entra per la prima volta in carriera nella Top 5 in seguito alla finale al Masters 1000 di Madrid, mentre il vincitore Casper Ruud guadagna ben otto posizioni ed entra anche lui nella top ten al numero 7.

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1. Jannik Sinner (ITA) 9.730 punti, 2. Alexander Zverev (GER) 8.085, 3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.850, 4. Taylor Fritz (USA) 4.815, 5. Jack Draper (GBR) 4.440, 6. Novak Djokovic (SRB) 4.130, 7. Casper Ruud (NOR) 3.715, 8. Alex de Minaur (AUS) 3.635, 9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.550, 10. Holger Rune (DEN) 3.440.

Il sorteggio del singolare femminile a Roma

In campo femminile l’azzurra Jasmine Paolini, quinta del ranking Wta e testa di serie numero 6 del tabellone affronterà al secondo turno degli Internazionali d’Italia la vincente della sfida tra Giorgia Pedone e la neozelandese Lulu Sun. Tra le altre italiane c’è Arianna Zucchini che affronta una qualificata e, qualora vincesse, affronterebbe Coco Gauff. Questi gli altri accoppiamenti che riguardano le azzurre: Bronzetti-Sevastova, Cocciaretto-Avanesyan, Errani-Osaka, Grant-qualificata, Zucchini-qualificata, Brancaccio-Stearns, Stefanini-V.Kudermetova, e Urgesi-Andreescu.

“Penso che non ci sia posto migliore per iniziare questa esperienza come italiana, è stupendo giocare qui a Roma, Non vedo l’ora qui di iniziare sono qui da una settimana”. Così Tyra Grant, stella nascente del tennis azzurro, che debutterà agli Internazionali, inserita nel main draw grazie ad una wild card. Al primo turno se la vedrà con la ceca Alexandra Eala. “Ho fatto un paio di mesi a Miami, è stato bellissimo a Madrid riuscire a vincere la mia prima partita nel Wta, non vedo l’ora di partite con questa esperienza”, ha aggiunto Grant alla presentazione del sorteggio del tabellone femminile “spero di ispirare gli altri e aiutarli a diventare persone migliori. Ho fatto sport da quando ero molto piccola, danza, calcio e basket. Ho sempre praticato sport e questo credo mi abbia formato molto per essere competitiva”, ha concluso.

