L'azzurro parteciperà agli Internazionali d'Italia: è sempre il numero 1 del ranking Atp

L’attesa è finita: è ufficialmente terminata la squalifica di 3 mesi di Jannik Sinner per il caso Clostebol. Alle 19 il primo azzurro a giocare gli Internazionali BNL d’Italia da numero 1 del mondo si allenerà sul Centrale al Foro con il ceco Jiri Lehecka.

Sinner proprio a Roma giocherà il primo torneo dopo il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open, tutto il calore del pubblico italiano è pronto a travolgerlo. A Roma Sinner arriva con il marchio del più atteso per quel titolo in singolare maschile che l’Italia non ha più raggiunto dal 1976 con Adriano Panatta.

Oggi subito tre impegni per il 23enne di Sesto Pusteria: alle 16 il media day – la consueta conferenza stampa pre-torneo, alle 18 la celebrazione del doppio successo lo scorso novembre a Malaga delle nazionali di Davis Cup e Billie Jean King Cup sul Centrale, e alle 19 (fino alle 21) – sempre sul Centrale – il primo allenamento con Lehecka.

L’Italia si presenta alla festa del Foro Italico, gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, come l’unica nazione con due Top 10 nel ranking Atp. Oggi, 5 maggio 2025, Lorenzo Musetti diventa ufficialmente il 185° top 10 da quando esiste il ranking computerizzato, che l’Atp ha introdotto nel 1973. Musetti, nuovo numero 9 del mondo, è il sesto italiano a far parte di questo club dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Sinner. Ma non ci sono solo Sinner e Musetti. L’Italia conta sette Top 50 (solo gli Usa, 8, ne esprimono di più questa settimana), e nove Top 100 nella classifica ATP. Tra i primi 20 azzurri, spicca il balzo in avanti Andrea Pellegrino (167, +70). Guadagna oltre 50 posizioni anche Federico Cinà (323, +50), nuovo numero 20 d’Italia, che sarà al Foro Italico grazie a una wild card. Guardando oltre l’Italia, oggi Jack Draper entra per la prima volta in carriera nella Top 5 del PIF ATP Rankings, in seguito alla finale al Mutua Madrid Open, mentre il vincitore Casper Ruud guadagna ben otto posizioni ed entra anche lui nella top ten al numero 7.

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 9.730 punti, 2 (=0). Alexander Zverev (GER) 8.085, 3 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 7.850, 4 (=0). Taylor Fritz (USA) 4.815, 5 (+1). Jack Draper (GBR) 4.440, 6 (-1). Novak Djokovic (SRB) 4.130, 7 (+8). Casper Ruud (NOR) 3.715, 8 (-1). Alex de Minaur (AUS) 3.635, 9 (+2). Lorenzo Musetti (ITA) 3.550, 10 (-1). Holger Rune (DEN) 3.440.