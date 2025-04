L'azzurro si è allenato con l'amico inglese, è la prima volta dopo la squalifica e in vista degli Internazionali

Jannik Sinner oggi, giovedì 17 aprile, è tornato in campo per il primo allenamento ‘ufficiale’ dopo la squalifica per doping, un altro passo verso il suo rientro che avverrà agli Internazionali Bnl d’Italia in programma a Roma a inizio maggio 2025.

Il video dei primi scambi con Draper

L’attesa è finita: l’azzurro numero 1 del ranking Atp è tornato finalmente a calcare un campo da tennis dopo la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Sinner ha svolto questa mattina per il suo primo allenamento con l’amico Jack Draper, giocatore inglese fresco di top ten, e tra quelli che sono sempre stati solidali con lui. I due si sono allenati sui campi in terra rossa indoor della cittadina francese di Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti di auto da Monte-Carlo in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso un torneo Itf J300.

E’ stato proprio il profilo social del torneo francese a diffondere un video di pochi secondi con le prime immagini di Sinner di nuovo all’opera con una racchetta.

L’azzurro è stato costretto a spostarsi a causa della pioggia che da giorni sta flagellando Montecarlo rendendo così impossibile scendere in campo al Country Club. Sinner si sta preparando per il ritorno alle gare al termine della sospensione, prevista per il 4 maggio.

🔴 Jannik Sinner is ‘officially’ back at practice! The World Number 1 is preparing for his big comeback on the tour in Monte-Carlo, where he played with Jack Draper this morning. ➡️ Next event: Rome 🇮🇹 (📽️ ITF_junior_beauliesurmare)pic.twitter.com/b4Tjm7asxr — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 17, 2025

Nado Italia: “No accanimento su Sinner”

“L’istituzione preposta ha fatto tutte le valutazioni sulla base di documenti che aveva. Hanno rispettato le procedure. Nado Italia non ha presentato ricorso perché riteneva che non ci fossero elementi tali, mentre la Wada sì e ha ottenuto i risultati che conoscete”. Così Alessia Di Gianfrancesco, direttore generale di Nado Italia, in merito al caso doping di Sinner. “La Wada – precisa durante la presentazione del protocollo d’intesa tra Federcalcio e Federfarma – ha già comunque preso in esame questo genere di casi, quelli di doping inconsapevole e di contaminazioni. Nel 2027 ci sarà il nuovo codice mondiale antidoping che aggiornerà gli standard internazionali e Nado Italia è parte attiva di questo processo”.

Entry list Roland Garros, Jannik c’è

Ieri, intanto, è stata annunciata l’entry list del Roland Garros 2025, che si terrà dal 19 maggio all’8 giugno. Dodici gli italiani al momento sicuro di un posto nel main draw, in attesa delle wild card e della conclusione delle qualificazioni: nove in singolare maschile, tre in singolare femminile. In singolare maschile ci saranno gli attuali nove top 10 azzurri, a cominciare da Sinner. Oltre a lui, in campo maschile, Lorenzo Musetti (11), Matteo Berrettini (33), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (42), Lorenzo Sonego (44), Luciano Darderi (47), Mattia Bellucci (67), Francesco Passaro (98).

Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero giocare il Roland Garros da testa di serie numero 1 e numero 2. Potrebbe diventare l’occasione della prima finale Slam fra i due grandi rivali che stanno caratterizzando le ultime stagioni e sembrano destinati a scandire le prossime. Resta molto alte le possibilità che Sinner, salito ufficialmente per la prima volta sulla vetta del ranking Atp il 10 giugno 2024, raggiunga le 52 settimane ininterrotte nel suo primo periodo da numero 1 del mondo.

