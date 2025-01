Il tennista conferma che questa sarà l'ultima stagione per il coach australiano: "Vediamo cosa succederà in futuro"

Per Darren Cahill questo sarà l’ultimo anno di lavoro con Jannik Sinner. La conferma è arrivata direttamente dal tennista azzurro, numero uno del mondo, in un’intervista a Eurosport e in conferenza stampa dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open 2025 contro Tristan Schoolkate. Il coach australiano lascerà il circuito alla fine del 2025. Sarà dunque questa la sua ultima stagione nel team di Sinner in cui è entrato nell’estate del 2022.

Sinner su Cahill: “Felice di essere l’ultimo che allena”

“Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione, lo aveva detto in una intervista, non è una novità”, ha spiegato in un’intervista a Eurosport il numero uno al mondo, che in conferenza stampa ha aggiunto di esser “felice e molto fortunato di essere l’ultimo giocatore che allenerà nel circuito”.

“Mi ha dato tantissimo, e non voglio parlare troppo del suo ritiro -ha concluso-. E’ stato un allenatore straordinario e un uomo eccezionale, per me e per tutti gli altri con cui ha lavorato. Spero che potremo fare una bella stagione, vediamo cosa succederà in futuro. Ha una bella famiglia, tante grandi cose lo aspettano a fine carriera”.

