L'australiano regola il bulgaro con un doppio 6-0 in soli 44'

Alex De Minaur vola in semifinale all’Atp Montecarlo 2025, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco . L’australiano nei quarti si è sbarazzato con un netto 6-0, 6-0 in soli 44 minuti di gioco del bulgaro Grigor Dimitrov. Ora attende il vincitore del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas.

Atp Montecarlo 2025, i risultati di oggi

Gli altri risultati di oggi all’Atp di Montecarlo 2025:

Davidovich F b. Popyrin 6-3, 6-2 Alcaraz b. (12) Fils 4-6, 7-5, 6-3 De Minaur b. (15) Dimitrov 6-0, 6-0

