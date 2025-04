Lo spagnolo affronterà Davidovich Fokina

Carlos Alcaraz accede in semifinale all’Atp Montecarlo 2025, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco . Il tennista spagnolo ha battuto in rimonta il francese Arthur Fils, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 3-6 in due ore e 26′ di gioco.

Alcaraz affronterà ora il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del ranking Atp, che ha superato 6-3, 6-2 l’australiano Alexei Popyrin.

