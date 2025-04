L'azzurro sfida il tennista greco ai quarti di finale a Montecarlo

E’ il giorno della sfida Musetti-Tsitsipas all’Atp di Montecarlo 2025. Oggi, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco.

Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv

La sfida tra Lorenzo Musetti, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programma oggi sul campo Centrale e inizierà non prima delle 17.30. Il greco, numero 8 del ranking, ieri ha superato agli ottavi il portoghese Nuno Borges con il punteggio 6-1 6-1 in poco più di un’ora.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

Musetti-Tsitsipas, i precedenti

Sono cinque i precedenti tra Musetti e Tsitsipas e sono tutti a favore greco. I due tennisti si sono affrontati due volte nel 2021, ad Acapulco e Lione, una volta al Roland Garros del 2022 e altre due volte nel 2023, a Barcellona e Roma.

Atp Montecarlo 2025, Musetti: “Verso la top ten? Concentrato su prossima partita”

E’ la seconda volta in carriera che Musetti centra i quarti di finale sulla terra rossa di Montecarlo: “E’ stata una delle sfide più difficili per me della stagione, sono grato di essere uscito vincitore – ha detto il carrarese dopo la vittoria contro Berrettini – Verso la top ten? Non voglio pensarci, voglio concentrarmi solo sulla prossima partita, voglio apprezzare il momento andando a prendermi un’altra chance nella prossima sfida”.

Quarter-Finals Calling 🤙 Lorenzo Musetti defeats compatriot Berrettini 6-3 6-3 to book his spot in the QFs#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Ly852D7Baf — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata