Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due ore

Per la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Ci è riuscito il 31enne keniano Sabastian Sawe, che ha trionfato a Londra con il tempo di 1h59:30, in una gara tiratissima che ha visto un altro maratoneta scendere sotto le due ore, Yomif Kejelcha, secondo in 1h59:41. Terzo, e terzo anche sotto il precedente record mondiale del prematuramente scomparso Kelvin Kiptum, è l’ugandese Jacob Kiplimo, che in 2h00:28 si deve accontentare ‘solo’ del primato nazionale, così come Kejelcha di quello etiope.

Da segnalare la costruzione del record mondiale di Sawe, già vincitore alla Roma-Ostia del 2022 e primo anche alla BoClassic di fine 2023, oggi 1h00:29 al passaggio di metà gara e stratosferico 59.01 nella seconda parte. In 2h02:59 chiude quinto il campione olimpico e mondiale Tamirat Tola. Il miglior europeo è l’irlandese Peter Lynch, nono con il record nazionale di 2h06:08. Nella giornata indimenticabile di Londra cade per il terzo anno consecutivo il primato del mondo in gara ‘women only’. Dopo il 2h16:16 della keniana Peres Jepchirchir nel 2024 e il 2h15:50 di Tigist Assefa un anno fa, è ancora l’etiope Assefa a migliorarsi confermando il successo londinese del 2025 in 2h15:41.

Gara entusiasmante con il terzetto delle migliori, Assefa assieme alle keniane Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei, che ha dominato la scena e composto il podio con Obiri seconda con il personale di 2h15:53 (prima volta a Londra) e terza Jepkosgei (cinque podi in altrettante partecipazioni a Londra) in 2h15:55, entrambe vicinissime al vecchio record mondiale di maratona solo femminile. La migliore delle europee è la scozzese Eilish McColgan, settima in 2h24:51.

Sebastian Sawe from (AP Photo/Ian Walton)