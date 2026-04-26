Iran, Teheran: “No a negoziati con gli Usa sotto pressione e minacce” – la diretta

L’Iran “non intende impegnarsi in negoziati sotto pressione e minacce“. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un colloquio telefonico con il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif per “discutere gli ultimi sviluppi regionali, i negoziati con gli Usa e le questioni relative al cessate il fuoco”. Durante la conversazione, riporta l’agenzia Mehr, Pezeshkian “ha criticato le continue violazioni e il comportamento coercitivo degli Stati Uniti sia durante i negoziati sia nel periodo del cessate il fuoco”. Il presidente iraniano “ha affermato che le azioni relative alle cosiddette restrizioni marittime imposte da Washington contro l’Iran costituiscono una chiara violazione degli accordi sul cessate il fuoco e non sono in linea con la Carta delle Nazioni Unite. Tali misure, insieme a una retorica minacciosa, hanno accresciuto i dubbi sull’impegno degli Stati Uniti nel processo diplomatico”. “Ribadendo la determinazione dell’Iran a difendere la propria sicurezza nazionale, Pezeshkian “ha avvertito delle possibili conseguenze di un’eventuale nuova escalation da parte degli Stati Uniti e del regime israeliano per la stabilità regionale e globale”. Il presidente, si legge ancora, “ha inoltre sottolineato che l’Iran resta impegnato a costruire e rafforzare le relazioni con tutti i Paesi vicini, inclusi quelli lungo le coste meridionali del Golfo Persico, sulla base del buon vicinato e del rispetto reciproco. Ha espresso la speranza che anche questi Stati collaborino per promuovere la pace e la sicurezza regionale, indipendentemente da interferenze esterne”.

Guerra in IRan Inizio diretta: 26/04/26 13:31 Fine diretta: 26/04/26 23:00