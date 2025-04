In crescita Cobolli e Darderi grazie alle vittorie a Bucarest e Marrakech, Ecco la classifica

Nel ranking Atp aggiornato ad oggi, lunedì 7 aprile, sono ben 7 gli italiani nella top 50. Per la quarta volta nell’era Open, l’Italia ha festeggiato due titoli Atp nella stessa domenica. Flavio Cobolli a Bucarest ha vinto il suo primo titolo Atp, il centesimo per l’Italia nell’era Open. Luciano Darderi a Marrakech poche ore dopo ha festeggiato il numero 101. Le conseguenze si vedono in classifica: sono i due Top 50 che hanno guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa settimana nel ranking Atp.

Cobolli e Darderi in crescita

Cobolli, primo italiano nell’albo d’oro a Bucarest, è diventato il quinto giocatore a vincere il primo titolo ATP nel 2025. Il romano è il settimo italiano in attività con almeno un trofeo all’attivo nel circuito maggiore dopo Jannik Sinner (19), Matteo Berrettini (10), Fabio Fognini (9), Marco Cecchinato (3), Lorenzo Musetti e Luciano Darderi (2). Grazie alla vittoria a Bucarest, Cobolli rientra in Top 40 e sale alla posizione numero 36.

Sono nove anche le posizioni guadagnate anche da Luciano Darderi (48), succeduto nell’albo d’oro dell’ATP 250 di Marrakech a Matteo Berrettini, uscito per questo dalla Top 30 (34, -7). Con il trionfo in Marocco, è il quarto italiano in attività con più di un titolo ATP all’attivo sulla terra battuta dopo Fognini (8), Berrettini (6) e Cecchinato (3). Con la vittoria su Griekspoor, che l’ha reso il quinto italiano nell’albo d’oro del torneo, il 23enne nato in Argentina porta a sette il numero di italiani in Top 50 questa settimana: solo gli Usa ne vantano di più.

Bellucci nella top 70, Fognini out dai 100

Sono 10 gli italiani tra i primi 100 del mondo, guidati da Jannik Sinner che ha completato la settimana numero 44 in vetta al ranking, una in più di Guga Kuerten: è il tredicesimo giocatore per settimane da numero 1 su 29 che hanno raggiunto la posizione più ambita nel ranking ATP per almeno una settimana. In questo gruppo rientra anche Mattia Bellucci, che grazie al quarto di finale a Marrakech, il suo primo in carriera sulla terra battuta, entra per la prima volta in Top 70 (66, +5).

Esce invece dai primi 100 Fabio Fognini, che non può più conteggiare in classifica i punti dei quarti di finale raggiunti a Marrakech l’anno scorso.

Sinner sempre in vetta, sale Draper

Poche le variazioni nella Top 20 del ranking Atp questa settimana. In Top 10 guadagna una posizione Jack Draper, il quarto britannico con la miglior classifica di sempre. Campione a Indian Wells quest’anno, è salito alla posizione numero 6 continuando la sua scalata verso la Top 5 toccata solo da altri tre giocatori britannici da quando esiste il ranking computerizzato: Andy Murray (1), Tim Henman e Greg Rusedski (4).

Per quanto riguarda i primi 100 del mondo, hanno raggiunto il best ranking anche Jakub Mensik (23, +1), Brandon Nakashima (31, +2), Alexandre Muller (39, +2), Quentin Halys (55, +1), Francisco Comesana (61, +3), Gabriel Diallo (79, +2), Vit Kopriva (95, +11) e Jesper De Jong (96, +2).

La top 20 del ranking Atp

Questa la top ten del ranking Atp, tra parentesi la variazione rispetto alla scorsa settimana:

1 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.330 punti

2 (=0) Alexander Zverev (GER) 7.645

3 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 6.720

4 (=0) Taylor Fritz (USA) 5.290

5 (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.510

6 (+1) Jack Draper (GBR) 3.780

7 (-1) Casper Ruud (NOR) 3.765

8 (=0) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.445

9 (=0) Andrey Rublev 3.440

10 (=0) Alex de Minaur (AUS) 3.335

11 (=0) Daniil Medvedev 3.290

12 (=0) Holger Rune (DEN) 3.270

13 (=0) Tommy Paul (USA) 3.160

14 (=0) Ben Shelton (USA) 2.690

15 (=0) Arthur Fils (FRA) 2.670

16 (=0) Lorenzo Musetti (ITA) 2.650

17 (=0) Frances Tiafoe (USA) 2.525

18 (=0) Grigor Dimitrov (GBR) 2.495

19 (=0) Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.415

20 (=0) Ugo Humbert (FRA) 2.335.

