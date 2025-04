Luciano Darderi

Il tennista azzurro: "Ho lottato tutti i giorni per ottenere questo successo"

Luciano Darderi ha vinto l’Atp 250 di Marrakech. Il tennista azzurro, numero 57 Atp, ha battuto in finale l’olandese Tallon Griekspoor, numero 37 del ranking, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (4) in due ore e cinque minuti di gioco.

Darderi: “Ho lottato tutti i giorni per ottenere questo successo”

“È stato un mese difficile – ha detto Darderi a fine match – ma ho lottato tutti i giorni per ottenere questo successo. Voglio ringraziare tutti i tifosi, qui c’è un’atmosfera incredibile. Sono molto felice, lui è un giocatore eccezionale e credo di aver meritato questa vittoria”. Per l’Italia si tratta del titolo numero 101 nel circuito Atp a poche ore di distanza da quello ottenuto da Flavio Cobolli a Bucarest. Per Luciano Darderi è il secondo titolo Atp dopo la vittoria ottenuta 14 mesi fa a Cordoba quando superò in finale l’argentino Facundo Bagnis per 61 64. Per l’Italia è il quinto successo in Marocco dopo il centro di Renzo Furlan nel 1994 a Casablanca, di Andrea Gaudenzi nel 1998 (sempre a Casablanca), di Daniele Bracciali nel 2006 (sempre a Casablanca) e di Matteo Berrettini qui a Marrakech nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata